Ha interpretato con straordinaria maestria “Azzurra” in Gomorra e preso parte a pellicole e fiction di successo: ricordate doveva avevamo già visto la bellissima Ivana Lotito?

Bellissima e dotata di un talento eccezionale: ricordate doveva avevamo già visto Ivana Lotito, “Azzurra” di Gomorra? La splendida interprete è originaria di Manfredonia ed è nata nel 1983. Fin da bambina è mossa dalla grande passione per la recitazione e, per tale motivo, frequenta diversi corsi di teatro e corsi per perfezionare le sue grandi doti. Concluso il percorso accademico, dopo aver conseguito il diploma, si trasferisce a Roma e frequenta il Centro Sperimentale. Arrivano, così, i primi ruoli: “A volte verso sera” e “Hotel Melina”. Possiamo ammirarla poi ne “Il coraggio di Angela” in cui ricopre il ruolo della figlia della protagonista. Indimenticabile, poi, la sua interpretazione in “Cado dalle nubi” dell’amatissimo Checco Zalone. “Terra ribelle”, poi, la consacra definitivamente al successo e alla fama.

Ricordate dove avevamo già visto Ivana Lolita, “Azzurra” di Gomorra?

Certo, nelle vesti di Azzurra ha letteralmente incantato il pubblico, mostrando tutto il suo immenso talento. Magnetica, affascinante, decisa, Ivana Lotito è riuscita a trasmettere tutta la straordinaria forza e, al contempo, la fragilità della sua controparte. Prima, però, Ivana Lotito ha preso parte ad una mini-serie davvero amatissima. Forse non tutti la ricorderanno, il suo ruolo ha lasciato davvero il segno. Di costa stiamo parlando? Di “Ultimo – L’occhio del Falco”. La bellissima attrice, infatti, ha recitato nella celebre mini-serie con protagonista Raoul Bova, interpretando il carabiniere Lidia Radizzi soprannominata “Pocahontas”. Ricordavate la splendida Ivana Lotito nel amatissima fiction di “Ultimo”? Due anni fa, invece, nel 2019, l’abbiamo ammirata in “Il grande spirito” pellicola cinematografica con la regia di Sergio Rubini. Ivana Lotito è felicemente sposata e mamma di uno splendido bambino. Eccola oggi in uno scatto dal suo profilo Instagram ufficiale, seguito da oltre centomila follower.

Avevate riconosciuto Ivana Lotito in “Ultimo – L’occhio del Falco”? Sapevate che fosse lei l’interprete della bellissima Lidia?