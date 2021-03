Madame, look da professoressa a Sanremo 2021: il dettaglio che non tutti hanno notato nell’outfit scelto dalla cantante per la terza serata.

Una serata ricca di emozioni, quella del Festival di Sanremo andata in onda ieri, giovedì 4 marzo 2021. È stata la serata dedicata alle cover: gli artisti in gara hanno omaggiato canzoni d’autore, accompagnati da ospiti speciali. Duetti che hanno fatto sognare il pubblico, che ha seguito la terza serata della famosa kermesse canora. In attesa di scoprire cosa accadrà nella quarta serata del Festival, scopriamo qualcosa in più sul look di una delle cantanti in gara a Sanremo 2021. Parliamo di Madame, una delle rivelazioni di questo Festival: a soli 19 anni, è la cantante più giovane tra i Big in gara quest’anno. Nella serata di ieri, dedicata alle cover, Madame si è esibita in Prisencolinensinainciusol, indimenticabile brano di Adriano Celentano. Prima della performance canora, l’artista ha messo su uno sketch, nel quale ha vestito il ruolo di una professoressa, intenta ad insegnare agli studenti seduti tra i banchi. Una scena che sottolinea il tema della sua performance: l’incapacità di comunicare. Un tema richiamato anche dalla maglia indossata dalla cantante…avete notato la scritta? Ecco il dettaglio che è sfuggito ad alcuni telespettatori.

Madame, look da professoressa a Sanremo 2021: avete notato il dettaglio della sua t-shirt?

Madame è una dei 26 big in gara a Sanremo 2021. Nella terza serata del Festival, quella dedicata alle cover, la giovane cantante ha scelto il celebre brano di Adriano Celentano Prisencolinensinainciusol. La cantante ha vestito i panni di un’insegnante e ha portato sul palco dell’Ariston il tema dell’incomunicabilità. Il suo look ha colpito tutti, soprattutto per un dettaglio: sotto al completo grigio Dior, composto da giacca e pantaloni, Madame ha indossato una maglia molto significativa. Una t-shirt che riporta un messaggio molto particolare. Ieri si è solo intravisto, ma a mostrare la frase interamente ci ha pensato proprio la cantante, attraverso un post condiviso sui social. Date un’occhiata:

“A volte mi chiedo perché, non sentendo necessario parlare agli altri, lo faccio così sovente e con tanto amore”

Un dettaglio che non tutti avevano notato! Non ci resta che attendere qualche ora per ammirare una nuova esibizione di Madame. Questa sera, nella quarta serata del Festival, torneranno sul palco tutti e 26 cantanti in gara, che si esibiranno nella loro canzone. Ci vincerà questa 71 esima edizione del Festival?