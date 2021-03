Mahmood, il fidanzato sarebbe un ballerino famosissimo: di chi si tratta

Mahmood sarebbe fidanzato con un ballerino molto famoso, avvezzo anche alla televisione: ecco di chi stiamo parlando

Alessandro Mahmoud nasce a Milano il 12 settembre del 1992. La madre è sarda, mentre il padre è di origini egiziane. Cresce nel quartiere periferico di Gratosoglio, iniziando a studiare canto sin da piccolo. I suoi genitori si separano quando lui è ancora molto piccolo. Cresce con la mamma e con il padre avrà pochissimi altri rapporti. La separazione per lui è un periodo molto brutto della sua vita. Nonostante le origini paterne, Alessandro non parla arabo, anzi, è un sardo doc. Il nome d’arte è un gioco di parole tra il suo cognome e l’espressione inglese “my mood” (“il mio stato d’animo“). Ha conseguito il diploma al liceo linguistico e dopo ha studiato solo canto. Nel 2012 partecipa ad X Factor, ma viene eliminato alla terza puntata. Raggiunge il successo al Festival di Sanremo, dove partecipa prima nella categoria Nuove Proposte, classificandosi al quarto posto, e poi nella categoria Big, vincendo con il brano Soldi. Da quel momento, la sua carriera è in continua ascesa.

Mahmood, chi è il fidanzato

Il rapper Mahmood non ha mai fatto outing pubblicamente. In un’intervista a gay.it, l’artista aveva dichiarato: “Apprezzo molto gli artisti che hanno avuto il coraggio di dichiararsi in pubblico, ma non giudico minimamente chi ancora non ha avuto la forza. Penso ognuno debba dichiararsi quando meglio crede. Quando pensa che sia il momento più opportuno”. Il cantautore aveva poi parlato della condizione dei gay in Egitto, dichiarando: “Sono molto legato a quelle terre, pur non essendoci andato moltissime volte. Mi sento così impotente. Posso solo sperare che la situazione migliori, sia in Egitto che in tutti quei Paesi in cui vi è una disparità”.

Nonostante non abbia mai fatto outing, Mahmood è stato spesso accostato ad alcuni uomini. Di recente, il cantautore è stato paparazzato in compagnia di Gabriele Esposito, ballerino divenuto famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Questa, però, è solamente un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Ad oggi, infatti, non sappiamo con certezza se Alessandro sia fidanzato o meno e soprattutto se con un uomo o una donna.