Ricordate Mahmood in quel famosissimo talent show? Correva l’anno 2012: prese parte alla Categoria Under Uomini! Vi spolveriamo un po’ la memoria!

Torna sul palco dell’Ariston Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud. Il classe ’92, nato a Milano, è un cantautore e rapper italiano: ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019 con il brano Soldi. Chi è che non conosce quella canzone? Fa cantare e ballare tutti ancora oggi! Alessandro è nato da mamma sarda e papà egiziano: è cresciuto nel quartiere periferico del Gratosoglio e sin da piccolo ha iniziato a cantare. Sapete perchè ha deciso di chiamarsi così? Mahmood è un mix tra il suo cognome e l’espressione ingrese my mood (ovvero il mio stato d’animo): ha scelto questo gioco di parole per rappresentare il progetto di portare la sua storia ed il suo stato d’animo nei suoi brani. Sapete che, prima di diventare così famoso, ha partecipato ad un famosissimo talent? Correva l’anno 2012, il cantante aveva solo 20 anni! Non tutti lo ricordano proprio lì: siamo qui per raccontarvi qualcosina in più!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Mahmood, sapete che ha partecipato ad un famosissimo talent? Aveva 20 anni

La fama di Mahmood è ormai nota a tutti: il vincitore del Festival di Sanremo 2019 oggi in Italia è uno degli artisti più ascoltati! Ma voi lo ricordate in un famosissimo talent show? Correva l’anno 2012 quando un giovanissimo Alessandro ha partecipato alla sesta edizione di X Factor! Era nella categoria 16-24 Uomini capitanata da Simona Ventura. Inizialmente fu scartato dal giudice agli Homevisit ma fu poi ripescato dal televoto. La sua esperienza nel talent terminò nella terza puntata dello show! Dopo X Factor, Mahmood ha cominciato a scrivere e produrre i suoi pezzi. Qui il suo video di presentazione al talent show che va in onda su Sky: