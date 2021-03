A distanza di anni dal Grande Fratello 11, sapete cosa fa oggi e com’è diventata Margherita Zanatta? Scopriamo insieme i dettagli.

Era esattamente il 14 Settembre del 2000 quando la grandissima Daria Bignardi, per la prima volta in assoluto, era al timone di un vero e proprio esperimento sociale. 10 ragazzi, di origini differenti e completamente differenti tra di loro, prendevano parte alla prima edizione del Grande Fratello. Da quel momento, sono passati esattamente vent’anni. Eppure, di edizioni ce ne sono state davvero tantissime. Ed, ovviamente, di concorrenti ne abbiamo conosciuti davvero diversi. Tutti, seppure con mille pregi, difetti e tanto altro ancora, sono riusciti a conquistare tutti gli italiani. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante anni dalla loro partecipazioni, continuano ad occupare un posto nel cuore di tutto il pubblico nostrano. Tra questi, senza alcun dubbio, c’è anche la bellissima Margherita Zanatta. Concorrente dell’undicesima edizione, insieme ad Andrea Cocco, vincitore di quell’anno, Guendalina Tavassi e tanti altri ancora, la giovanissima di Varese ha saputo conquistare tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua immensa simpatia. Ecco, ma cosa fa oggi? A distanza di anni dalla esperienza televisiva, com’è diventata? Scopriamolo insieme.

Margherita Zanatta oggi, cosa fa e com’è diventata?

Al timone di Alessia Marcuzzi, il 18 Ottobre del 2010 partiva una nuova ed incredibile edizione del Grande Fratello. Reclusi nella casa di Cinecittà per ben 183 giorni, i trentaquattro concorrenti hanno dato origine ad una delle edizioni più lunghe della storia della versione ‘nip’ del reality di Canale 5. Tra questi, come dicevamo precedentemente, spunta anche il nome di Margherita Zanatta. Simpaticissima e bellissima, la giovane ha saputo conquistare tutti sin dal primo momento. Ecco, ma cosa fa oggi? A distanza di ben undici anni dalla sua apparizione televisiva, com’è cambiata la sua vita? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che questa abbia preso una piega decisamente diversa. Da quando è terminata la sua esperienza nella casa, infatti, la bella Zanatta ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, è stata un’inviata di diversi programmi televisiva, ma ha anche intrapreso la carriera da attrice. Adesso, invece? Da quanto si apprende dalla sua bio social, sembrerebbe che abbia cambiato strada. Ed abbia deciso di intraprendere la carriera da conduttrice radiofonica. D’altra parte, ricordiamo tutti la sua abilita oratoria. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, purtroppo sappiamo davvero poco e nulla. Sulla sua bacheca Instagram, infatti, oltre ad incantevoli scatti fotografici che descrivono alla grande la sua immensa bellezza, non si ha traccia di un fidanzato.

Cosa ne pensate della carriera di Margherita Zanatta? Per noi, è decisamente super!