Clima teso tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo il GF VIP: le due ex gieffine si sono incontrate dopo la fine del reality. Ecco cosa è successo.

Il Grande Fratello VIP 5 è terminato e gli amanti del reality sentono parecchio la mancanza dei concorrenti che hanno vissuto nella Casa di Cinecittà. Il programma, in questa edizione, è durato 5 mesi: un vero record per il reality show che va in onda su Canale 5. Mancano poche ore e rivedremo quasi tutti i protagonisti di questo GF VIP nel salotto di Silvia Toffanin. Sabato 6 marzo 2021 saranno ospiti di Verissimo Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando. Sveleranno tutti i dettagli sulla loro avventura, alcuni segreti e le emozioni vissute nella Casa più spiata d’Italia. Spunta fuori un piccolo retroscena che riguarda il ‘dietro le quinte’. Rosalinda e Dayane si sono incontrate nei corridoi degli studi Mediaset: cosa è successo? L’indiscrezione di Blasing News!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello dopo il GF VIP: clima tesissimo, cosa è successo

Blasting News attraverso il suo portale fa sapere che è avvenuto il primo incontro, dopo il GF VIP, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Chi ha seguito il programma conosce perfettamente cosa è successo nella Casa tra le due donne: il loro rapporto ha fatto sognare ma anche tanto discutere. Cosa è successo dopo la fine del reality? Le due donne si sono incontrate nei corridoi degli studi Mediaset, essendo entrambe ospiti di Verissimo. Blasting news fa sapere che il rapporto tra le due è davvero teso.

Le due ex protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini si sarebbero a malapena salutate nel dietro le quinte di Verissimo, svela il portale. Si è creato un clima tutt’altro che sereno. “Chi era presente nel backstage della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ci rivela che tra Dayane e Rosalinda vi era un clima teso, quasi di sfida e che nessuna delle due sembrerebbe disposta a “cedere” nei confronti dell’altra” si legge.