La partecipazione di Simona Ventura a Sanremo 2021 purtroppo è saltata, la conduttrice è positiva al Covid: l’ha annunciato Amadeus.

Era il momento che più aspettavamo di questo Sanremo 2021, eppure sembrerebbe che, purtroppo, dovremmo rinunciarci. Proprio domani sera, Sabato 6 Marco, e quindi nel corso dell’ultima serata del Festival, la bellissima Simona Ventura avrebbe dovuto calcare il palco dell’Ariston. E ci avrebbe dovuto deliziare con la sua bellezza, bravura e professionalità. Proprio qualche ora fa, però, una notizia davvero spiacevole: la sua partecipazione è saltata. Ad annunciarlo, è stato Amadeus nel corso della conferenza stampa odierna. A pochissime ore di distanza dalla messa in onda della quarta e penultima puntata del Festival, il direttore artistico della settantunesima edizione ha annunciato la positività al Covid della Ventura. E, quindi, la sua assenza alla puntata di domani. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Simona Ventura positiva al Covid: salta Sanremo 2021, cos’è successo

Soltanto qualche ora fa, quando Amadeus aveva annunciato con gioia la sua presenza nel corso della quinta serata del festival di Sanremo nel corso della conferenza stampa di Giovedì 4 Marzo, Simona Ventura non aveva affatto potuto fare a meno di esprimere la sua contentezza per questo suo graditissimo ritorno. Ed anche noi, diciamoci la verità, non vedevamo l’ora di poterla nuovamente vedere sul palco dell’Ariston. Qualche ora fa, però, è arrivata una vera e propria brutta notizia: domani sera, Sabato 6 Marzo, Simona Ventura non potrà presenziare al Festival di Sanremo perché risultata positiva al Covid. A darne la notizia, seppure con tanta amarezza e delusione, è stato proprio il direttore artistico. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Venerdì 5 Marzo, il conduttore della manifestazione musicale ha informato il suo pubblico che, purtroppo, Simona Ventura non sarà presente alla serata di chiusura del Festival. ‘Con grande dolore per me, Simona Ventura è risultata positiva. Lei è disperata, anche se ora sta bene. Ti abbraccio forte e speriamo vada tutto bene, faremo altro insieme’, ha detto Amadeus in diretta.

In grandissimo in bocca al lupo alla simpaticissima Simona Ventura.