Wrongonyou è uno dei quattro finalisti delle Nuove proposte di Sanremo 2021, ma chi è esattamente? Cosa occorre sapere nel minimo dettaglio.

Se domani sera, Sabato 6 Marzo, assisteremo alla puntata finale di Sanremo 2021, questa sera, Venerdì 5 Marzo, assisteremo alla finale delle Nuove Proposte. Conquistato il palco dell’Ariston ben otto giovanissimi talenti, soltanto quattro sono riusciti ad aggiudicarsi la puntata finale. Tra questi, oltre a Davide Shorty, Folcast e Gaudiano, vi è anche il giovanissimo Wrongonyou. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In attesa di poter ascoltare il suo singolo dal vivo e, soprattutto, di poter sapere chi tra loro è riuscito ad aggiudicarsi il titolo da vincitore, siete curiosi di sapere ogni cosa su di lui? Ebbene: siete proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi riproporremo tutto quello che è importante sapere in merito. A partire, quindi, dalla sua età e biografia. Fino alla sua carriera, vita privata e come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2021, chi è Wrongonyou: età, Instagram e vita privata

Insieme ai suoi tre ‘sfidanti’, Wrongonyou è uno dei quattro finalisti della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021. Con la sua ‘Lezioni in Volo’, il giovanissimo cantante è riuscito ad avere la meglio nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Aggiudicandosi, quindi, la finale. Sarà lui il vincitore? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo. In attesa, però, di scoprirlo, è bene conoscere ogni cosa su di lui. Ecco, ma cosa occorre sapere esattamente su di lui. Procediamo con ordine, ovviamente. E, soprattutto, cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Marco Zitelli, questo è il suo nome di battesimo, è nato a Roma il 14 Novembre del 1990. E, sin da bambino, scopre che la sua più grande passione è proprio la musica. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Purtroppo, davvero poco e niente. Sul suo canale Instagram ufficiale, seppure attivissimo e seguitissimo, il giovanissimo cantante romano non ama condividere fotografia appartenenti alla sua vita privata. Per questo motivo, quindi, è davvero difficile ricevere qualche notizia in più in merito al suo status sentimentale.

Come ha mosso i primi passi nel mondo della musica?

Il primo approccio con la musica è avvenuto davvero da piccolissimo. Dopo aver iniziato come chitarrista, infatti, il giovane Marco si fa ampiamente conoscere ed apprezzare anche come cantante. Riuscendo a pubblicare, così, il suo primo singolo, intitolato ‘Hands’. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Prima ancora di approdare, nel 2020, al programma di Amadeus ‘AmaSanremo’, il giovanissimo romano ha avuto una carriera davvero molto ricca. A partire, quindi, dalla sua partecipazione, nel 2017, nel film ‘Il Premio’, scrivendone addirittura la colonna sonora. Fino a poi esibizioni, nazionali ed internazionali, nel 2018.

Secondo voi, vincerà Wrongonyou?