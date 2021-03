Sanremo 2021, Neffa dopo il duetto con Noemi: “È successo qualcosa nella trasmissione”, imprevisto in diretta durante l’esibizione.

Una puntata ricca di emozioni, quella del Festival di Sanremo 2021 andata in onda ieri sera, giovedì 4 marzo. Una serata dove, però, non sono mancati gli imprevisti. Da Zlatan Ibrahimovic in ritardo a causa di un incidente trovato per la strada, al microfono di Fasma che non funzionava: è successo davvero di tutto nel corso della diretta. E un piccolo imprevisto ha coinvolto anche l’esibizione di Noemi. La cantante ha portato sul palco dell’Ariston la cover di Prima di andare via, celebra brano di Neffa. E a duettare con lei a Sanremo è arrivato proprio l’interprete originale. All’inizio dell’esibizione, però, qualcosa è andato storto: la voce del cantante era in ritardo nei primi secondi della canzone, facendolo sembrare fuori sincrono. In realtà, il tutto è stato causato da un problema tecnico, probabilmente del computer. A chiarirlo è stato proprio Neffa, che ha pubblicato alcuni video sul suo canale social dopo l’esibizione.

Sanremo 2021, Neffa dopo il duetto con Noemi: imprevisto in diretta durante l’esibizione, cosa è successo?

“So che in tv è sembrato che io abbia sbagliato la mia canzone. Voglio dire che io questa canzone l’ho cantata tante, tante, tante volte. È impossibile che io la sbagli. Vi garantisco che è successo qualcosa nella trasmissione, perché io ero preciso sulla base.” Con queste parole Neffa commenta quanto accaduto sul palco dell’Ariston durante la serata di ieri di Sanremo 2021. Il cantante si è esibito con la sua canzone Prima di andare via, in coppia con Noemi, una dei 26 big in gara. All’inizio della performance, però, è sembrato chiaro che qualcosa nell’audio non andasse nel verso giusto: il cantante sembrava essere fuori tempo. Come ha spiegato lui stesso nelle stories, però, si è trattato di un problema tecnico.

Nei video pubblicati su Instagram, Neffa rivolge un pensiero alla sua collega, con cui ha diviso il palco dell’Ariston: “È stato bello comunque esserci, mi dispiace se è sembrato che andassi storto, perché ci tenevo a farla bene anche e soprattutto per Noemi che è super brava.” E voi, avete seguito la puntata di ieri sera? Vi eravate accorti di questo particolare durante l’esibizione dei due cantanti?