Sanremo 2021, scaletta serata 5 Marzo: scopriamo insieme gli ospiti e i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston questa sera.

Continua la magia di della 71°edizione del Festival di Sanremo. In queste quattro serate si sono esibiti tutti i 26 big in gara ed è stata stilata anche una provvisoria classifica demoscopica. Amadeus e Fiorello, validi condottieri di questa edizione speciale della Kermesse canora, hanno saputo gestire l’emozione, incontrando ospiti di tutto rispetto. Dalla sicurezza e internazionalità di Matilde de Angelis al Fascino di Elodie e Vittoria Ceretti. L’arte di Achille Lauro e l’imponenza di Zlatan Ibrahimovic saranno fisse per tutte e sei le serate. Quindi li vedremo anche stasera insieme agli altri ospiti che varcheranno il famoso palco. Durante la serata di ieri, gli artisti si sono esibiti dedicando la loro voce alle cover che hanno fatto la musica italiana. E invece stasera? Scopriamo insieme cosa succederà nella serata del 5 Marzo tra big e giovani e soprattutto chi saranno i nuovi ospiti della serata.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Sanremo 2021, scaletta della quarta serata del 5 marzo: ospiti e cantanti

Il conduttore e il suo braccio destro nonché grande mattatore Rosario Fiorello sono pronti ad affrontare anche la penultima serata di Sanremo. Il festival di Sanremo ha portato in casa Rai un gran numero di ascolti e soprattutto è stato il primo Festival ad essere il più commentato nella storia di Sanremo. Nella quinta serata scopriremo chi sarà il vincitore della categoria giovani. I quattro nomi premiati dal televoto sono stati: Davide Shorty con “Regina”, Wrongonyou con “Lezioni di volo”, Folcast con “scopriti” e Gaudiano con “polvere da sparo”. I quattro finalisti si esibiranno di nuovo stasera e verrà decretato il vincitore. Tra gli ospiti invece vedremo sul palco dei fiori, Mahmood, vincitore dell’edizione 2019 con il brano “soldi”, ma anche Beatrice Venezi e la giornalista Barbara Palombelli. Ma non solo. In questa quarta e penultima serata, infine, è prevista nuovamente l’esibizione dei 26 cantanti in gara. Ecco la lista di tutti gli artisti e dei rispettivi singoli (l’ordine di uscita, al momento, non è ancora stata resa nota):

Francesco Renga – Quando trovo te

– Quando trovo te Coma_Cose – Fiamme negli occhi

– Fiamme negli occhi Gaia – Cuore Amaro

– Cuore Amaro Irama – La genesi del tuo colore

– La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella

– Santa Marinella Madame – Voce

Voce Willie Peyote – Mai dire mai La locura

– Mai dire mai La locura Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

– Quando ti sei innamorato Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

– Un milione di cose da dirti Fasma – Parlami

– Parlami Arisa – Potevi fare di più

– Potevi fare di più Gio Evan – Arnica

– Arnica Maneskin – Zitti e buoni

– Zitti e buoni Malika Ayane – Ti piaci così

– Ti piaci così Aiello – Ora

– Ora Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

– Il farmacista Ghemon – Momento perfetto

– Momento perfetto La rappresentante di lista – Amare

– Amare Noemi – Glicine

– Glicine Random – Torno da te

– Torno da te Colapesce Dimartino – Musica leggerissima

– Musica leggerissima Annalisa – Dieci

– Dieci Bugo – E invece si

– E invece si Lo Stato Sociale – Combat Pop

– Combat Pop Extraliscio Feat. Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti – Bianca luce nera

– Bianca luce nera Francesca Michelin e Fedez – Chiamami per nome

I big ritorneranno ad esibirsi con i loro inediti e a votare sarà solo la giuria di stampa, tv, radio e web. Sulla base dei voti di questa e delle precedenti serate, ci sarà una nuova classifica di gradimento ovviamente provvisorio. Non possiamo fare altro che attendere stasera per vedere chi trionferà tra i giovani e quali saranno i big più papabili per la finale del 6 Marzo.