Alfonso Signorini dopo il GF Vip: “Chi avrei voluto che vincesse?”, la rivelazione a sorpresa del conduttore del reality.

Si è conclusa lunedì sera la quinta edizione del GF Vip. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena: il programma è stato prolungato per ben due volte ed è durato circa sei mesi. Le vicende dei vipponi hanno appassionato il pubblico che, mai come quest’anno, ha seguito e tifato per i concorrenti. A spuntarla, alla fine, è stato Tommaso Zorzi, che ha battuto in finalissima Pierpaolo Pretelli: terza classificata Stefania Orlando, seguita dalla brasiliana Dayane Mello. Ma in molti si saranno chiesti: Alfonso Signorini per chi faceva il tifo? Ebbene, a rivelarlo è stato proprio il conduttore durante una diretta Instagram con Matilde Brandi e Cecilia Capriotti. Scopriamo tutto!

Alfonso Signorini dopo il GF Vip: “Chi avrei voluto che vincesse?”, il conduttore l’ha svelato solo adesso

Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del GF Vip. Una vittoria più che meritata, quella del giovane influencer, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality show di Canale 5. Ma anche gli altri finalisti sono stati colonne portanti di questa seguitissima edizione. I telespettatori erano letteralmente divisi, e il conduttore? In tanti si sono chiesti per chi facesse il tifo Alfonso Signorini e a svelarlo è stato proprio lui in una diretta di poco fa su Instagram. Ebbene il direttore di Chi ha svelato che avrebbe voluto vincesse Pierpaolo Pretelli: “Io avrei adorato”, aggiunge il conduttore. Ecco le sue parole, riportate in un tweet condiviso da un utente:

Proprio così, a trasmissione finita Alfonso Signorini ha espresso la sua preferenza. Pretelli non ha vinto ma è comunque arrivato secondo dopo Zorzi. Un ottimo risultato per l’ex velino che, nella casa, ha trovato anche l’amore. La sua storia con Giulia Salemi procede a gonfie vele anche al termine del reality show. E voi, siete d’accordo con Alfonso? Chi volevate che vincesse il GF Vip?