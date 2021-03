Simona Ventura è positiva al Covid: ad annunciarlo è stato Amadeus in conferenza stampa a Sanremo 2021, il suo primo messaggio social.

La notizia è stata data qualche ora fa da Amadeus, nel corso della conferenza stampa odierna, Venerdì 5 Marzo, di Sanremo 2021. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. A distanza di pochissime ore dal suo ritorno sul palco di Sanremo, Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Una notizia davvero sconcertante, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ha colpito davvero tutti. In particolare, la diretta interessata. È proprio per questo motivo che, proprio recentemente, attraverso un messaggio condiviso sul suo canale social ufficiale, la conduttrice ha rotto praticamente il silenzio. Ed ha rivolto le sue prime parole dopo l’annuncio della sua positività. Da queste messaggio, che ovviamente vi mostreremo, si percepisce chiaramente lo stato d’animo attuale della Ventura. Ma non solo. Scopriamo insieme ogni minima cosa.

Simona Ventura positiva, il primo messaggio social: le sue parole

Simona Ventura era davvero tanto desiderosa ed entusiasta di poter calcare, a distanza di anni, nuovamente il palco dell’Ariston. Eppure, poco prima di partire, sottopostasi ad un ultimo tampone di controllo, la conduttrice ha scoperto la sua positività al Coronavirus. Ebbene. Mancavano pochissime ore dal suo ritorno al Festival di Sanremo, eppure la conduttrice non potrà esserci. Il Coronavirus, purtroppo, glielo ha impedito. Una notizia davvero spiazzante, quindi. E che, soprattutto, ha colpito davvero tutti. A partire, quindi, dai suoi colleghi e dai suoi amici. Fino ai suoi sostenitori. Ma non solo. Anche lei, da come si può chiaramente leggere da questo ultimo messaggio social, è rimasta particolarmente delusa dalla notizia di essere risultata positiva. Anche perché, come dicevamo precedentemente, era molto desiderosa di poter ritornare al Festival di Sanremo. E, diciamoci la verità, chi è che non lo sarebbe?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

‘Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica’, ha iniziato a scrivere la conduttrice a corredo del video che mostra Amadeus mentre annuncia la sua positività al Coronavirus. ‘Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi . Continuate a fare la storia , io per questa volta farò il tifo da casa’, ha continuato a scrivere la simpaticissima Simona.

Purtroppo, Simona Ventura non sarà a Sanremo 2021. In attesa, però, di poterla rivedere sul piccolo schermo, di cui è la regina indiscussa, le facciamo tantissimi auguri di una pronta guarigione.