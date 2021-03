Tommaso Zorzi, l’annuncio social è appena arrivato: accadrà tra qualche ora; ecco cosa ha raccontato il vincitore del GF Vip.

Il GF Vip si è concluso da qualche giorno, ma sui social non si fa altro che parlare dei protagonisti di questa quinta edizione del reality. Un’edizione lunghissima, che ha avuto due prolungamenti e che ha fatto compagnia al pubblico per ben sei mesi. Per rivedere alcuni dei protagonisti più amati dello show, non perdetevi la puntata di domani di Verissimo: ci saranno tante interviste esclusive e colpi di scena. Ma, come si può immaginare, i fan continuano a seguire le avventure dei loro vip preferiti attraverso i social, in particolare Instagram. E tra i più seguiti in assoluto c’è lui, Tommaso Zorzi, il vincitore di questa edizione. Il giovane influencer era già una star sui social, ma dopo la partecipazione al GF Vip il numero dei suoi followers di Instagram cresce a dismisura. Ed è proprio su Instagram che Tommaso ha appena annunciato qualcosa che ha fatto molto piacere ai suoi fan. Una sorpresa bellissima! Ecco di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi, l’annuncio social è appena arrivato: una diretta speciale su Instagram

Tommaso Zorzi è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip. Non a caso, è stato il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa, Zorzi ha conquistato tutti con la sua ironia, spesso pungente, e il suo talento, animando le giornate nel reality show di Canale 5. E ora che le luci della casa si sono spente, i fan continuano a seguire le sue avventure attraverso i social, in particolare Instagram. È lì che Tommaso sta interagendo con i suoi numerosi fan, con foto, stories e dirette imperdibili. E, a questo proposito, c’è una bellissima notizia per i fan del vincitore del GF. O meglio, per i fan degli “Zorpini”. Oggi, alle ore 16.00, Tommaso farà una diretta Instagram con Francesco Oppini, suo grande amico nella casa, del quale ha ammesso di essersi innamorato. Una diretta che i fan non vorranno perdersi per nessuno motivo. Il loro rapporto in casa ha emozionato tantissimi telespettatori, che non vedono l’ora di rivederli insieme, seppur collegati attraverso il cellulare.

E voi, seguirete la diretta? Conoscendo Tommaso, ci sarà da divertirsi. Tutti collegati su Instagram alle ore 16.00. Il GF Vip 5 è finito, ma i vipponi sono ancora super attivi!