Ultimo ha reso pubblica la sua storia d’amore con la sua fidanzata, Jacqueline: Lei è la figlia di una famosissima showgirl, Ecco la prima foto di coppia.

E’ stato il vincitore al Festival di Sanremo 2018 nella categoria ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Il ballo delle incertezze’ ed è arrivato secondo l’anno dopo con il brano ‘I tuoi particolari’. Ultimo in poco tempo è diventato uno dei cantautori più amati e seguiti d’Italia. Il giovane romano classe ’96 è amato anche da tantissime ragazzine per via del suo bell’aspetto! Ma è impegnato il giovane romano? La risposta è sì! Archiviata la storia d’amore con Federica Lelli, pare che Niccolò Moriconi abbia trovato un nuovo amore. La sua ultima foto pubblicata sul suo canale Instagram parla chiaro: la nuova coppia è su una spiaggia, si abbraccia al tramonto. Come didascalia solo un cuore. Sapete chi è lei? La figlia di una famosa showgirl. Vi sveliamo tutti i dettagli!

Ultimo innamorato: prima foto di coppia con la fidanzata, è la figlia di una showgirl

Ultimo poche ore fa ha pubblicato la prima foto di coppia con la sua nuova fidanzata. Archiviata la storia con Federica Lelli, il giovane Niccolò ha trovato l’amore! Guardate il post pubblicato poco fa:

Ma chi è questa giovane donna, nuova compagna di Ultimo? Su Instagram si chiama ‘givemetartare‘ ma il suo nome è famoso! Si chiama Jacqueline Luna Di Giacomo ed è la figlia di Heather Parisi! I due hanno così deciso di rendere pubblica la loro love story con questa incantevole immagine. La giovane è nata dall’unione tra la ballerina Heather Parisi e Giovanni di Giacomo: è nata nel 2000, ha quindi 21 anni! Su IG, Jacqueline conta ben 28,6 mila follower: bella proprio come la mamma, la somiglianza è incredibile!