Verissimo, colpo di scena: a sorpresa ci saranno anche loro, fan pazzi di gioia dopo l’annuncio sui social.

Manca pochissimo ad una nuova puntata di Verissimo. Come sempre, ogni sabato pomeriggio, Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico con le sue interviste super esclusive. E quello del sabato è ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Ma la puntata in onda domani, sabato 6 marzo 2021, è particolarmente attesa: il motivo? È la puntata successiva alla finale del GF Vip! Questo vuol dire che nello studio del famoso talk di Canale 5 arriveranno tantissimi protagonisti del reality show di Canale 5, che si racconteranno a cuore aperto ripercorrendo questi mesi nella casa. Ci sarà l’amatissimo vincitore Tommaso Zorzi, ma anche Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, secondo e terza in classifica. Ma non è tutto: come si è visto nel promo della puntata, ci saranno delle sorprese super romantiche! Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Verissimo, colpo di scena: non solo i finalisti del GF Vip, ecco chi ci sarà in studio nella prossima puntata

I fan del GF Vip 5 saranno super felici: sabato pomeriggio, a Verissimo, ci saranno tantissimi protagonisti di questa avventura nella casa più spiata della tv. Un’avventura lunghissima, durata più di cinque mesi. I vip ripercorreranno il loro percorso nel reality, facendo un bilancio della loro avventura e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa! Tra le interviste più attese c’è senza dubbio quella di Tommaso Zorzi, vincitore assoluto di questa edizione. Il giovane influencer ha conquistato tutti con la sua ironia e il suo talento: siamo certi che lo rivedremo presto in tv! Ma a Verissimo arriveranno anche Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Dayane Mello e Andrea Zelletta, usciti dalla casa lunedì 1 marzo. È finita qui? Proprio no! Ci sarà anche Rosalinda Cannavò, e con lei tornerà in studio Andrea Zenga, col quale sta vivendo una relazione anche fuori dalla casa. Ma le sorprese romantiche non sono finite qui! Con Andrea Zelletta a sorpresa ci sarà anche la sua bellissima Natalia Paragoni e con Pierpaolo tornerà anche Giulia Salemi! Quest’ultima è stata a Verissimo sabato scorso, ma tornerà a parlare della sua storia con il bel Pretelli: una storia d’amore bellissima, che prosegue a gonfie vele anche fuori dalla casa. Una grande gioia per i fan dei “Prelemi”, che speravano di rivederli insieme in tv.

Insomma, ci attende una puntata ricchissima di colpi di scena ed emozioni. Appuntamento alle ore 16 su Canale 5. Non perdetevela!