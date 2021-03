Tommaso Zorzi ai microfoni di Verissimo ha usato parole per la sua ex inquilina davvero spiazzanti: sentite cosa ha detto a Silvia Toffanin nella puntata che vedremo sabato 6 marzo.

Sabato 6 marzo 2021 la puntata di Verissimo vedrà ospiti tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP. Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi sono gli ospiti di Silvia Toffanin nella prossima puntata del suo show. E’ di quest’ultimo che vi parliamo: in anteprima sul portale dello show sono spuntate le prime dichiarazioni. Tommaso ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e non solo. Ospite di Silvia Toffanin, ha stilato una ‘classifica’ sulle persone più false con cui ha condiviso la sua esperienza nel reality. Le sue parole su Giulia Salemi hanno spiazzato tutti.

Verissimo, Tommaso Zorzi: “Non la ritengo amica”, la confessione spiazzante

Tommaso Zorzi sarà ospite nello show di Silvia Toffanin, Verissimo, sabato 6 marzo 2021. Il giovane influencer parla per la prima volta dopo il GF VIP della sua esperienza: è lui il vincitore di questa quinta edizione del reality. “Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere” sono le prime parole di Tommaso. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato di aver fatto sicuramente qualche errore durante il suo percorso, ma non rimpiange nulla. Ha stilato poi una classifica dei concorrenti che più l’hanno deluso: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa”.

Il suo rapporto nella casa con Giulia Salemi è stato altalenante: dopo scontri durissimi, sembrava esser tornato il sereno tra i due. Tommaso a Verissimo ha precisato: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega”.

Su Francesco Oppini invece ha confidato di aver preso una vera e propria sbandata. “Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte” sono le parole di Zorzi.