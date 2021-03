Amadeus non sarà a Sanremo 2022: il nome del possibile sostituto è spuntato fuori nelle ultime ore.

Mancano poche ore all’ultima attesissima serata del Festival di Sanremo 2021. Si tratta della 71 esima edizione della famosa kermesse canora. Un’edizione delicata, che ha dovuto fare i conti con le difficoltà e le restrizioni del Covid. Nonostante questo, la coppia Amadeus – Fiorello ha saputo mettere su uno spettacolo emozionante. Nella conferenza stampa di oggi, però, Amadeus è stato chiaro: non ci sarà nel prossimo Festival. Non ci sarà quindi una terza edizione consecutiva condotta e diretta dal conduttore. E poco dopo l’annuncio, c’è già un nome di un possibile sostituto di Amadeus. A parlarne è Tv Blog, scopriamo di più.

Amadeus non sarà a Sanremo 2022: spunta il nome del possibile sostituto

Amadeus non ci sarà nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore, nella conferenza stampa di oggi, sabato 6 marzo 2021. Una notizia che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. E in poco tempo è spuntato fuori anche il nome di quello che potrebbe essere il sostituto di Amadeus. TvBlog parla di Alessandro Cattelan, che a maggio approderà in Rai con un programma in onda per due puntate. Sarà un banco di prova per Sanremo. Ovviamente, per ora, è davvero troppo presto per dirlo, ma il nome di Cattelan sembra essere tra i più evocati nelle ultime ore.

Al momento, però, godiamoci l’ultima serata di questo Festival. Amadeus annuncerà il suo addio anche questa sera in diretta? Sarà interessante scoprirlo. Appuntamento questa sera, su Rai Una, per una serata ricca di emozioni. E voi per chi tifata tra i 26 big in gara?