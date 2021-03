Nel corso della puntata di Sabato 6 Marzo di Amici 2020 è stata appena annunciata la prima alunna ad aver conquistato il Serale.

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata del Serale di Amici 2020. Ed è proprio per questo motivo che ciascuno dei ragazzi presenti all’interno della scuola sta continuando a tirare fuori le grinfie. E, soprattutto, a dimostrare a tutta la commissione di poter avere tutte le carte in regola per poter passare alla fase finale del programma. Ecco, ma a proposito di questo, sapete che, nel corso della puntata di Sabato 6 Marzo, è stata attribuita la prima maglia verde? Si, avete letto proprio bene. Proprio durante la penultima puntata del Sabato pomeriggio, una giovanissima alunna è riuscita ad ottenere la tanto fatidica maglia verde. Assicurandosi, quindi, il passaggio diretto al Serale. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è, quindi, colei che ha avuto questa immensa possibilità? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Amici 2020, attribuita la prima maglia del Serale: l’ha presa proprio lei

Quella andata in onda oggi, Sabato 6 Marzo, è stata, senza alcun dubbio, una puntata di Amici 2020 davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ci siamo resi conto dell’assenza di Arisa nello studio di Amici, data la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche perché è stata consegnata la prima maglia del serale. A quanto pare, la prima puntata della fase finale del programma andrà in onda Sabato 20 Marzo. Ed è proprio per questo motivo che, ancora adesso, ciascuno dei ragazzi continua ad esibirsi per potersi assicurare un posto in questa fase finale del talent. Ecco, ma chi è stata colei che ha avuto la possibilità di poter indossare per prima la fatidica maglia verde? Ebbene: stiamo parlando proprio di Gaia. La giovanissima cantante napoletana, seppure entrata da soltanto tre settimane all’interno della scuola di Amici 2020, ha avuto la possibilità di passare direttamente alla fase Serale del programma. Un momento di gioia davvero immensa, da come si può chiaramente comprendere.

Vi ha fatto piacere il passaggio di Gaia al Serale? A noi decisamente si. È bravissima!