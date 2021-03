Giuliano Peparini non sarà il direttore artistico del serale di Amici: chi prenderà il suo posto? Ecco l’indiscrezione

Peparini è uno dei coreografi più famosi in Italia. Ha iniziato i suoi studi di danza a Roma, ma dopo non essere stato ammesso alla scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma perché non aveva la forma fisica adeguata, ha decisod di lasciare l’Italia all’età di 16 anni per perfezionarsi all’American Ballet Theatre di New York. Rientr in Europa nel 1990 e la sua carriera prende una svolta decisiva in Francia. Nel 1997 viene nominato danseur étoile (primo ballerino) del Ballet National de Marseille. I suoi spettacolo arrivano anche oltreoceano: da Las Vegas alla Cina, fino alla Russia. Negli anni Duemila torna stabilmente in Italia, dove lavora anche in televisione. A livello televisivo, Peparini è stato dal 2013 al 2019 direttore artistico di sei edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi. È stato direttore artistico anche del programma House Party, in onda sempre su Canale 5.

Giuliano Peparini dice addio ad Amici: chi sarà il direttore artistico del serale

Il direttore artistico del serale di Amici non sarà più Giuliano Peparini. Il coreografo l’ha annunciato con grande tristezza nella puntata odierna del talent show condotto da Maria De Filippi. “Devo essere onesto” – ha dichiarato Giuliano – “L’anno scorso abbiamo attraversato tre edizioni di Amici una dopo l’altra e abbiamo fatto tanti quadri e coreografie. Se non sono carico al cento per cento ho paura di non dare il massimo. In questo momento non sono in grado di dare il massimo“. Peparini ha dichiarato di essere molto triste perchè “quest’anno c’è una classe veramente eccezionale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliano Peparini (@giulianopeparini)

Chi sarà il nuovo direttore artistico del serale di Amici? Il portale Tv Blog lancia una clamorosa indiscrezione. La scelta di Maria De Filippi sarebbe caduta su Stephane Jarny, coreografo e sceneggiatore francese. L’uomo ha già lavorato a Miss France, The Voice ed è stato giurato a Got to Dance.