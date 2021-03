Durante la puntata di Amici del 6 Marzo sono state assegnate le prime maglie del serale, ecco chi sono gli allievi.

Il serale di Amici 20 è alle porte e nella scuola gli allievi sono sempre più agitati e nervosi per la conquista di quella maglia che potrebbe cambiare per sempre la loro vita. Cantanti e ballerini stanno affrontando ogni giorno il giudizio di molti professionisti, i quali con le loro classifiche danno più o meno l’idea, anche agli stessi allievi, di capire chi merita il serale. La regina di Mediaset condurrà la prima puntata del serale di Amici il 20 Marzo. Ieri 6 Marzo, nella puntata speciale del Sabato, dopo l’esibizione dell’ospite “I tre”, Maria ha annunciato i nomi dei primi allievi che sicuramente andranno al serale. Ebbene sì, tre allievi hanno raggiunto il primo livello dell’obiettivo finale. Scopriamo insieme i nomi di chi si è aggiudicato le maglie del serale.

Amici 20, le prime maglie per il serale

La puntata del 6 Marzo è stata la penultima puntata special prima del serale che andrà in onda il 20 Marzo. Fino ad allora la “lotta” tra gli allievi per aggiudicarsi la fase finale del talent si fa sempre più dura. Il numero di posti, come tutti sappiamo, è limitato e non tutti accederanno a questa fase. Ad inizio puntata la conduttrice annuncia che Rudy Zerby avrebbe voluto dare la maglia ai primi 3 della classifica generale ed eliminare, invece, definitivamente dalla scuola gli ultimi tre. Ma questo intervento ha trovato il contrasto di quello di Arisa e Anna Pettinelli, le quali non erano d’accordo con l’eliminazione. Secondo la classifica generale, la maglia dei sogni come biglietto di accesso alla fase finale l’hanno conquistata tre allievi della categoria canto. Stiamo parlando di Gaia, la neo arrivata casertana si è aggiudicata, infatti, la prima maglia, arrivando terza.

A seguirla Sangiovanni, risultato secondo in classifica e primo posto invece per Enula chi si è aggiudicata podio e maglia. Una puntata davvero speciale quella di ieri ad Amici. Quali saranno i prossimi allievi ad ottenere la maglia? Lo scopriremo da Lunedì, seguendo il day time di Amici, in onda su Canale 5 alle 16:30.