Oggi alle 14.00 un’altra imperdibile puntata di Amici20 e tra gli ospiti ci sarà “Il tre”: scopriamo tutti le curiosità sul rapper dell’anno.

Amici 20 è prossimo alla fase serale e gli allievi continuano a a studiare ed esibirsi per riuscire ad arrivare al serale. I ragazzi, infatti, vengono giudicati ormai quasi tutti i giorni e nell’ultimo mese è toccato a Linus e J Ax con la loro classifica delle preferenze. Ma anche i ballerini vengono sottoposti a giudizi e pressioni per accedere alla fase finale. I giorni scorsi infatti, i ballerini si sono esibiti di fronte al ballerino e coreografo Parsons. Anche quest’ultimo ha stilato la sua classifica delle preferenze. Nella puntata di oggi, Sabato 6 Marzo, ci sarà un nuovo ospite, ovvero “Il tre”. Artista rivelazione dell’anno, presente nei top 30 della classifica FIMI. Ma cosa sappiamo sappiamo di lui? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amici20, Il tre: L’origine del suo nome e la carriera

Il suo curioso nome “Il tre” è ispirato al numero dei componenti della sua famiglia. Lui ritiene la sua famiglia indispensabile per la sua carriera da cantante. La sua carriera prende vita e forma quando arriva vittoria del contest One Shot Game, dove ha testato per la prima volta l’ambiente della musica spodestando centinaia di sfidanti. Il primo singolo che segna l’esordio nel mondo della musica è Bella Guido, una delle canzoni più scaricate su Spotify. Ma non solo, grazie al format di YouTube chiamato Real talk il suo video viene cliccato più di 3 milioni di volte.

Il brano ‘Te lo Prometto’

La vera popolarità arriva con il brano “Te lo prometto”. La canzone è uscita nel 2020 e ha fatto boom di ascolti, ma la cosa sorprendente è che risulta essere ancora in tendenza in classifica, restando sempre al top delle canzoni più ascoltate. Una canzone con un sound funky, scritta durante il periodo del lockdown in cui sottolinea l’importanza delle cose semplici, dei rapporti umani ma soprattutto del valore della famiglia e degli amici, quelli veri .Oggi, questo brano è uno dei più in voga su Tik Tok con più di 120.000 video. Una canzone che ha cambiato la sua vita, ma soprattutto con la quale ha dato una svolta alla sua carriera, conquistando anche il suo primo disco di platino. Un traguardo importante per un giovane della sua età. Un vero enfant prodige.

La sua vita privata, fidanzata e Instagram

Della sua vita non sappiamo molto. Ha raccontato spesse volte che ha avuto una vita difficile, superando varie difficoltà per arrivare in cima. Non sappiamo se ha una fidanzata. Dal suo profilo Instagram sembra tenere la sua vita privata riservata. Gli scatti dell’artista sono davvero unici e molto curati e conta un numero di follower davvero sorprendente, circa, 430 mila.

Chissà gli allievi di canto come vedranno la sua ospitata nella scuola. Lo sapremo oggi alle 14.00, collegandoci tutti su Canale 5.