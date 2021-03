Le dure parole di Bugo, in gara al Festival di Sanremo 2021 col brano ‘E invece sì’: lo sfogo del cantante sui social, “Basta”.

Quanto accaduto l’anno scorso sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo lo ricordiamo bene o male tutti. L’abbandono del palco da parte di Bugo a causa dello stravolgimento a sorpresa del testo del brano da parte di Morgan resta uno dei momenti più iconici dell’edizione 2020 della celebre kermesse canora. Conduttori, orchestra, giuria, fonici, tutti rimasero di stucco nel vedere quella scena. Ovviamente i due artisti furono squalificati e nelle settimane successive fu un continuo di interviste, frecciatine a distanza e polemiche. Quest’anno Bugo si ripresenta a Sanremo con la canzone ‘E invece sì’, ma a quanto pare nella memoria collettiva l’episodio di un anno fa è rimasto talmente impresso da costringere l’artista a difendersi con un post sul suo profilo Instagram. Vediamo cosa ha scritto Bugo sul popolare social network.

Bugo, le dure parole via social: “Mi sono allontanato dall’opportunismo”

“E’ da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato – scrive Bugo – “Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar”. Parole molto forti ma comprensibili, che arrivano dopo un anno di battute continue su un episodio comunque difficile da digerire. “Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo”, ha aggiunto il cantante.

“Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo”, ha concluso.