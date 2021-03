Chi è Dardust, ospite alla finale di Sanremo 2021: è l’autore di cinque brani in gara in questa edizione del Festival.

Questa sera, 6 marzo 2021, andrà in onda la quinta ed ultima serata della 71 esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che ha dovuto fare i conti con le restrizioni del Covid, prima tra tutte l’assenza del pubblico in platea. Nonostante tutto, Amadeus e Fiorello sono riusciti a mettere su uno spettacolo straordinario, grazie anche ai tantissimi super ospiti che sono saliti sul palco dell’Ariston. E per la serata finale sono previste tantissime sorprese! Tra gli altri, questa sera, salirà sul palco Dario Faini in arte Dardust. Pianista, produttore, compositore ed autore, Dardust è autore anche di cinque brani in gara proprio in questo Festival. Quali? Ve lo sveliamo subito.

Chi è Dardust, ospite alla finale di Sanremo 2021: cosa farà questa sera all’Ariston

Dardust è uno degli ospiti della serata finale di Sanremo 2021. Salirà sul palco dell’Ariston insieme ai tamburini della Quintana di Ascoli, la sua città, per un medley tutto da vivere. Forse non tutti sanno, però, che Dardust è anche l’autore di ben cinque canzoni che quest’anno gareggiano a Sanremo. Si tratta di Voce di Madame, Glicine di Noemi, La genesi del tuo colore di Irama, Quando trovo te di Francesco Renga e Amare di La Rappresentante di Lista. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui. Nato il 17 marzo 1976 ad Ascoli Piceno, la sua passione per la musica è iniziata molto presto, quando a 9 anni iniziò lo studio del pianoforte classico. Nel corso degli anni si è appassionato a diversi generi, come il pop e la musica elettronica. La sua carriera da musicista inizia nel 2000 con l’incisione di un brano elettronico col nome di Dario Dust, e nello stesso periodo nasce la band Elettrodust. Qualche anno dopo inizia in contemporanea la carriera di autore per tantissimi artisti famosi: da Il mondo in un secondo di Alessandra Amoroso, a Con le nuvole di Emma Marrone, da La tua bellezza di Francesco Renga a Scintille per Annalisa. È anche l’autore di Magnifico di Fedez, grazie al quale ha vinto 5 dischi di platino nel 2015. Nel 2018 il successo con New York dei Thegiornalisti, ma la svolta è arrivata nel 2019 con Soldi di Mahmood. Dardust è infatti il coautore del brano, insieme al cantante, e insieme a Charlie Charles ne ha curato la produzione. Su Instagram, Dardust ha annunciato la sua partecipazione all’ultima serata del Festival di Sanremo:

Della vita privata e sentimentale di Dario Fani non si sa molto, ma sappiamo che nel 2009 si è laureato in Psicologia all’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Pronti per ascoltare le sue melodie sul palco dell’Ariston? Non dimenticate di seguire la finalissima di Sanremo su Rai Uno! E voi, per chi farete il tifo tra i 26 big in gara?