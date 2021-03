Damiano con la sua band Maneskin è uno dei ventisei big in gara a Sanremo 2021, ma sapete chi è la sua ex fidanzata?

Insieme ad altri incredibili Big in gara, anche i Maneskin hanno avuto la possibilità di esibirsi e, soprattutto, di mostrare tutta la loro bravura al tanto caro ed affezionato pubblico di Sanremo 2021. Saliti sul palco dell’Ariston con il loro singolo ‘Zitti e buoni’, il famosissimo gruppo si è dimostrato il vero e proprio protagonista indiscusso di questa settantunesima edizione del Festival. Tra i quattro componendi della band, uno fra tutti ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano. Di chi stiamo parlando esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: facciamo riferimento a Damiano, il frontmen del gruppo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su di lui? In particolare, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? In particolare, sembrerebbe che Damiano attualmente sia single. Ecco, ma siete curiosi di conoscere chi è la sua ex fidanzata? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin?

Al timone del gruppo musicale Maneskin, Damiano David è, senza alcun dubbio, uno di quei cantanti che non passa assolutamente inosservato. Non soltanto per la sua voce e i loro pezzi musicali, ma anche per il suo immenso fascino. Ecco, ma in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In particolare, siete curiosi di sapere con chi è stato fidanzato il frontmen dei Maneskin? A quanto pare, sembrerebbe che, attualmente, il giovanissimo David sia single. Ecco, ma cosa sappiamo della sua vita privata precedente? O, per dirla meglio, chi è esattamente l’ex fidanzata del fascinosissimo Damiano? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex ragazza del frontmen dei Maneskin si chiama Lucrezia Petracca. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la giovanissima ragazza non appartenga affatto al mondo dello spettacolo.

Non sappiamo, ovviamente, quali siano stati i motivi che hanno spinto Damiano e Lucrezia a separarsi. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe proprio che adesso il frontmen dei Maneskin sia single.