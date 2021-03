Dayane Mello e Rosalinda Cannavò a Verissimo: il retroscena è spuntato solo ora; ecco cosa è accaduto tra le due ex concorrenti del GF Vip.

Una puntata ricchissima, quella di Verissimo in onda oggi su Canale 5. Una puntata dedicata interamente ai protagonisti del GF Vip 5. Da Tommaso Zorzi a Stefania Orlando, da Pierpaolo Pretelli ad Andrea Zelletta, i vipponi più amati del momento si sono raccontati ai microfoni di Silvia Toffanin. E non potevano mancare due tra le protagoniste assolute di questa edizione, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le famose “Rosmello” hanno creato un rapporto speciale nella casa, tanto da far parlare spesso di amore. Un rapporto che, però, nelle ultime settimane si è incrinato sempre di più. A tal punto che, proprio in occasione di Verissimo, è successo qualcosa di molto particolare. A svelarlo è stata proprio Silvia Toffanin durante l’intervista. Scopriamo di cosa si tratta.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò a Verissimo: cosa è successo tra le due ex concorrenti del GF Vip?

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, fine di un’amicizia? Non è chiaro, quel che è certo che è, al momento, tra le due ex gieffine regna la freddezza. Nella puntata di oggi di Verissimo, le due ex concorrenti hanno raccontato di essersi salutate dietro le quinte, ma con distacco. In particolare, Dayane ha definito Rosalinda fredda. Come raccontato dalla Toffanin, infatti, è stata proprio l’attrice a non voler entrare in studio insieme a Dayane, per un’intervista doppia. Un retroscena che sottolinea, come al momento, le tensioni tra le due amiche non sono ancora scomparse. La conduttrice, però, ha lasciato le due concorrenti con un augurio: quello di ospitarle nuovamente in studio insieme, dopo il chiarimento.

Un chiarimento che, a quanto pare, è desiderato da entrambe. Non sarà semplice, ma il legame che ha unito le Rosmello in casa è stato troppo forte per essere dimenticato. E voi, cosa ne pensate delle due concorrenti del reality show?