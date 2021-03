Il programma Domenica In domani, 7 marzo, sarà posticipato, e darà poi spazio alla puntata post Festival di Sanremo con Mara Venier: a che ora andrà in onda.

Questa sera, sabato 6 marzo, ci sarà la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2021. 26 sono i big in gara, che stanno allietando gli italiani con la loro musica. Nella serata di ieri, è stato eletto il vincitore della categoria Nuove Proposte, e ad ottenere il podio è stato Gaudiano, con il brano Polvere da Sparo. Tra poche ore, avremo modo di scoprire chi sarà invece a trionfare tra i 26 artisti. Come da tradizione, terminata la kermesse musicale, il giorno seguente, i cantanti protagonisti della competizione, si ritrovano nel salotto della tanto amata Mara Venier, che in vista della puntata post Festival, si trasferisce a Sanremo. Ebbene, proprio per questo, Domenica in sarà posticipato: a che ora andrà in onda.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Domenica in cambia orario: in arrivo la puntata post Festival di Sanremo, a che ora

Come abbiamo espresso, Domenica In cambia orario, infatti, sarà posticipato. Il programma riscontra ogni volta un successo incredibile, e questo è dovuto non solo alla schietta e spumeggiante conduttrice, Mara Venier, che con la sua prorompente personalità, e ovviamente il grande talento, riesce a conquistare i telespettatori, ma gli ascolti decisamente alti si devono anche agli ospiti presenti, che ogni volta, lasciano immergere il pubblico nelle confessioni o racconti riportati in studio. Ebbene, domani, domenica 7 marzo, Domenica In sarà posticipato, e andrà in onda con la puntata super scoppiettante del post Festival di Sanremo, come riportato da tvblogo. In collegamento diretto dal teatro Ariston, Mara Venier, che entrerà nelle nostre case alle ore 15.30, e non al suo consueto orario, per lasciare spazio alla diretta del tg1 della Santa Messa di Papa Francesco in occasione del suo viaggio in Iraq. L’appuntamento con la conduttrice andrà avanti, con grande gioia del pubblico, fino alle ore 20.00, che sarà al timone per la dodicesima volta della puntata post sanremese.

Ebbene, Domenica In quindi vi aspetta subito dopo la Santa Messa, alle ore 15.30. Sicuramente, le sorprese non mancheranno, con i cantanti protagonisti della competizione che saranno chiamati a rispondere alle domande che verranno poste, ma anche a riproporre sul palco il brano sanremese scelto.