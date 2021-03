Stasera, 7 Marzo andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live e Barbara D’Urso ha annunciato alcune anticipazioni.

Pochi giorni fa è stata confermata una delle ultime notizie riguardo la chiusura definitiva di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice lo ha anche annunciato sul suo account Instagram. Il programma che intratteneva il pubblico da casa la domenica sera, ha ricevuto un crollo di ascolti. Ma la D’Urso si è detta dispiaciuta e allo stesso tempo emozionata per la realizzazione di un nuovo progetto promosso da Mediaset che la ritiene una professionista nel campo dell’informazione. Tuttavia, Domenica Live continua ad andare in onda la domenica sera. E riguardo la puntata di Domenica 7 Marzo la stessa conduttrice ha dichiarato che sarà una puntata particolare che terrà il pubblico attaccato alla tv. Questo l’ha annunciato a Pomeriggio Cinque nella puntata di Venerdì, dando quindi una serie di anticipazioni di quello che succederà Domenica sera su canale 5.

Anticipazioni Domenica live 7 Marzo: una puntata choc

Non è domenica senza le sfere, le interviste e i numerosi ospiti che vengono commentati e intervistati a Domenica Live. Eppure Domenica 7 Marzo sarà una puntata speciale. A detta della famosa conduttrice, Vintage è la parola chiave di questa Domenica. Ebbene sì, non ci sarà una nuova puntata di Pomeriggio 5 ma ci sarà un collage di puntate e interviste passate che hanno registrato un gran numero di ascolti. A Pomeriggio cinque, Barbara ha dichiarato: “Abbiamo ripreso le interviste più amate del passato e le riproporremo…” Infatti ci sarà il meglio delle interviste si tutte le edizioni”. La conduttrice napoletana ha poi aggiunto “potrete vedermi con delle acconciature pazzesche”. Tuttavia non hanno mandato in onda nessun video di anteprima su ciò che potremmo vedere, sarà infatti una sorpresa!

Il passato con il suo fascino Vintage ritornerà nel presente, ricordando particolari e dettagli dimenticati dai telespettatori. Oltre a questo, Barbarella non ha dichiarato altro. E noi, non possiamo far altro che attendere la puntata. Essendo un remake di tutte le edizioni, ne vedremo davvero delle belle. Siete pronti? Noi decisamente si!