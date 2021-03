Ermal Meta è uno dei ventisei big in gara a Sanremo 2021, ma sapete chi è la sua ex compagna? Prima di Chiara Sturdà c’era proprio lei.

Tra i ventisei incredibili big in gara a Sanremo 2021, c’è anche lo strepitoso Ermal Meta. Per niente sconosciuto al pubblico del Festival, il simpaticissimo cantante si è nuovamente presentato sul palco dell’Ariston con un singolo davvero pazzesco. Intitolata ‘Un milione di cose da dirti’, la canzone di Ermal Meta sta facendo incantare ed emozionare davvero tutti. Sarà lui il vincitore di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo? Al momento, ovviamente, non possiamo darvi alcune risposta certa. In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua attuale fidanzata. Ecco, ma prima di Chiara Sturdà, questo è il nome della giovanissima e bellissima ragazza che ha conquistato il cuore del cantante, chi c’era esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il cantante abbia vissuto un’intensa e lunghissima relazione. Ecco, ma con chi? Chi è, quindi, esattamente l’ex compagna di Ermal Meta? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ermal Meta, chi è la sua ex compagna?

Attualmente, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe proprio che, oltre ad una carriera ricca di successi, Ermal Meta godi di una vita sentimentale piuttosto appagata. Sembrerebbe, infatti, che il simpaticissimo cantante sia felicemente fidanzato ed innamorato della giovanissima Chiara Sturdà. Ecco, ma prima di lei, l’ex giudice di Amici ha avuto un’ex compagna? E, se si, chi è esattamente? Beh, ovviamente, la risposta è più che scontata. Ancora prima di incontrare la bella Chiara, il giovanissimo Ermal Meta ha vissuto un’altra storia d’amore, durata quasi nove e mezzo. E che, come dichiarato dal diretto interessato in una sua intervista a Vanity Fair, è terminata per motivi che solo loro due conoscono. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: chi è esattamente l’ex compagna di Ermal Meta? Siete proprio curiosi di saperlo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex fidanzata del cantante si chiami Silvia Notargiacomo. E che di professione faccia la speaker radiofonica.

L’episodio che ha cambiato la sua vita

‘Era l’11 novembre del 2008, lavoravo in un call center, ricevetti una telefonata che tanto aspettavo’, sono proprio queste le esatte parole che, qualche tempo fa, Ermal Meta ha scritto in una sua Instagram Stories per spiegare gli inizi della sua carriera. È stato proprio in quel giorno che, come raccontato, il cantante ha avuto la possibilità di pubblicare il suo primo album discografico. E da quel momento, si sa, è storia.

È stata una vera e propria fortuna che Ermal Meta abbia ricevuta quella telefonata, vero?