Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 Marzo: i numeri vincenti, controlla la tua schedina.

Tutto pronto per una nuova serata di estrazioni. Questa sera, sabato 6 marzo 2021, ci sarà l’ultima delle tre estrazioni settimanali, che, come sempre, si tengono il martedì, il giovedì e il sabato. A partire dalle ore 20.00 saranno disponibili i numeri vincenti in tempo reale: i numeri del Lotto, con tutte le ruote più quelle Nazionale, la sestina del Superenalotto, con numero Jolly e numero Superstar, e il 10eLotto con Numero Oro e Numero Doppio Oro. Curiosi di scoprire se questa è la vostra serata fortunata? Non vi resta che controllare le vostre schedine! Buona fortuna a tutti!

Curiosi di scoprire se la dea bendata è dalla vostra parte questa sera? Non vi resta che prendere le vostre schedine e controllare i numeri estratti questa sera, sabato 6 marzo 2021. Come sempre, tra le combinazioni più attese c’è quella della sestina del Superenalotto: il jackpot in palio è sempre più alto. Ben 117,6 milioni di euro, una cifra da capogiro. Un sei che manca da un bel po’: nell’ultima estrazione, quella di giovedì 4 marzo, non è stato centrato il 6 e neanche il 5+1, ma ci sono stati otto giocatori fortunatissimi che hanno centrato il 5, dal valore di 25 mila euro. Insomma, una cifra comunque notevole! Oltre al superenalotto, come sempre, vi riporteremo le Ruote del Lotto e le combinazioni vincenti del 10eLotto. Non vi resta che controllare le vostre schedine e scoprire se questa è la vostra serata fortunata, a partire dalle ore 20.00. Buona fortuna a tutti!

I numeri del Lotto

BARI 80 51 6 35 76

CAGLIARI 17 84 66 64 67

FIRENZE 18 83 51 4 64

GENOVA 45 39 62 67 11

MILANO 15 51 70 21 48

NAPOLI 73 10 4 54 3

PALERMO 59 41 83 21 22

ROMA 7 56 66 15 24

TORINO 51 46 19 18 1

VENEZIA 4 73 38 36 13

NAZIONALE 38 11 44 31 17

2. I numeri del Superenalotto

Numeri Vincenti: 72 61 43 4 36 89

Numero Jolly: 22

Numero SuperStar: 29

3. I numeri del 10eLotto:

I numeri vincenti: 4 6 7 10 15

17 18 39 41 45

46 51 5 59 62

66 73 80 83 84

Numero Oro: 80

Doppio Oro: 80 51

Allora, siete tra i fortunatissimi di questa sera? Noi ve lo auguriamo di cuore!