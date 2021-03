Questa sera, 6 Marzo, la vedremo sul palco del festival di Sanremo 2021: lo scatto iconico dal passato di Federica Pellegrini, un’immagine davvero straordinaria!

Federica Pellegrini: splendida donna, eccezionale atleta, immensa campionessa. Questa sera la vedremo sul palco dell’Ariston, ospite al Festival di Sanremo 2021 e il pubblico è già in trepidante attesa. La talentuosa nuotatrice, che stiamo ammirando anche nelle vesti di giudice ad Italia’s Got talent, qualche mese fa ha dovuto fare i conti con il Coronavirus dal quale, per fortuna, si è rimessa. Un’altra ospite attesissima, invece, Simona Ventura, non potrà calcare il palco di Sanremo per lo stesso motivo. Bellissima, oltre che immensa atleta, la magnifica nuotatrice ha un profilo Instagram seguitissimo con il quale si mantiene in contatto con i suoi numerosissimi fan. Diversi anni fa, Federica Pellegrini, proprio sul celebre social, ha condiviso uno scatto iconico del suo passato: l’immagine straordinaria!

Federica Pellegrini: lo scatto iconico dal passato

Tra i suoi soprannomi, a livello agonistico, spicca “La Divina”, come viene chiamata nell’ambito del nuoto. E, Federica Pellegrini, divina lo è davvero. Una carriera sfavillante alle spalle, record e medaglie incredibili: un vero e proprio orgoglio italiano. Forse non tutti sanno, o ricordano, che la prima partecipazione della nuotatrice alle Olimpiadi è avvenuta nel 2004. Federica Pellegrini, all’epoca, aveva solo sedici anni ma riuscì ad imporsi all’attenzione per l’immenso talento e i risultati ottenuti. Qui, ottenne l’argento nei 200 metri stile libero: la più giovane nuotatrice italiana ad aver raggiunto il podio delle Olimpiadi a livello individuale. Per tali straordinari esiti, Federica Pellegrini ottenne l’onorificenza del titolo di “Cavaliere Ufficiale” dal Presidente italiano. Qualche anno fa, tramite il suo profilo Instagram, la magnifica atleta ha condiviso uno scatto davvero iconico. Nell’immagine straordinaria, è possibile vedere Federica Pellegrini proprio alle Olimpiadi di Atene nel 2004.

Un’immagine davvero iconica che ritrae una delle atlete simbolo dell’Italia, una campionessa indiscussa, agli esordi della sua eccezionale carriera! Non la trovate una foto dolcissima ed emozionante, un vero viaggio nel passato!