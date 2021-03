Francesco Gabbani è un artista che ha conquistato tutti, in questi anni, con la sua musica: ma sapete cosa faceva prima?

Manca sempre meno, Il Festival di Sanremo è giunto alla fine, e questa sera, sabato 6 marzo, andrà in onda la finale della kermesse. I big in gara sono 26; ieri, abbiamo visto trionfare nella categoria Nuove proposte, Gaudiano, che ha letteralmente conquistato i telespettatori con il brano Polvere da sparo. Ebbene, nella serata di questa sera, ci saranno grandi ospiti. Amadeus sarà accompagnato non solo da Rosario Fiorello, ma da diversi personaggi importanti della televisione, quali Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri. Come sappiamo, Simona Ventura non sarà presente, dato che ieri, è risultata positiva al Covid-19. Ma colpo di scena, avremo modo di assistere all’esibizione della mitica Ornella Vanoni, che duetterà con Francesco Gabbani, vincitore del Festival 2017. L’artista, in questi anni, ha scalato le classifiche musicali. Gabbani ha vinto per ben due volte la kermesse, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Amen, e come abbiamo già citato, nel 2017, nella categoria ‘big’, con il brano Occidentali’s Karma. Oggi, il cantante è famosissimo, ma sapete cosa faceva prima?

Francesco Gabbani, cosa faceva prima? Non tutti sono a conoscenza del suo passato

Come vi abbiamo svelato, questa sera, sabato 6 marzo, tra gli ospiti presenti al Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche lui, il grandissimo Francesco Gabbani, che si esibirà in un duetto con Ornella Vanoni. Sicuramente, le emozioni ci avvolgeranno completamente. Gabbani, come sappiamo, ha vinto per ben due volte la competizione, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Amen, e nel 2017, nella categoria ‘big’, con il brano Occidentali’s Karma. Ad oggi, possiamo affermare, che Gabbani ha conquistato letteralmente tutti, la sua notorietà è immensa. Ebbene, vi chiediamo, sapete cosa faceva prima? Come si legge dalla sua biografia, e come ha lui stesso rivelato a VanityFair, in passato ha lavorato nel negozio di strumenti di suo padre e anche come fonico .

L’amore per la musica è nato fin da piccino, infatti, ha iniziato a suonare la batteria ed in seguito la chitarra quando era solo un bambino. In questi ultimi anni, Gabbani è stato completamente travolto dall’amore dei suoi migliaia di fan, che sono conquistati dalla sua musica.