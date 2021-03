Dopo l’incredibile successo riscontrato ad Amici, Gaia è approdata sul palco di Sanremo 2021: poche ore fa, il messaggio per lei.

Era poco più di un anno fa quando Gaia Gozzi, dopo una prima partecipazione ad un noto programma televisivo non andata affatto a buon fine, approdava nella scuola di Amici. Facendo, quindi, conoscere al pubblico italiano la sua energia e la sua musica. Da quel momento, la carriera della giovanissima cantante è arrivata a toccare dei livelli davvero pazzeschi. Non soltanto, infatti, con il suo ‘Chega’, l’ex vincitrice di Amici è stata la colonna portante della nostra estate, ma la simpaticissima Gaia è riuscita anche ad aggiudicarsi, per la prima volta in assoluto, il palco di Sanremo 2021. Con il suo singolo ‘Cuore Amaro’, la cantante è riuscita a conquistare, ancora una volta, davvero tutti. Sarà lei la vincitrice? Noi glielo auguriamo! Fatto sta che, vi assicuriamo, noi non siamo affatto gli unici ad apprezzare la sua bravura. Proprio qualche ora fa, attraverso un lungo messaggio, un famosissimo personaggio televisivo non ha affatto potuto fare a meno di apprezzare le doti canore dell’ex vincitrice di Amici. Di chi stiamo parlando? Vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un vero e proprio divo della musica. Scopriamo insieme ogni cosa.

Sanremo 2021, lo splendido messaggio per Gaia prima della finale: splendide parole

L’abbiamo potuta conoscere ed apprezzare nel corso del suo percorso ad Amici, ma è sul palco di Sanremo 2021 che Gaia sta continuando a confermare l’idea che ciascuno di noi si è fatta su di lei. Giovanissima, ma con un’energia davvero inesauribile, la simpaticissima cantante ha letteralmente conquistato davvero tutti. E, come dicevamo precedentemente, non ha fatto breccia nel nostro cuore, ma anche in quello di un famosissimo personaggio televisivo. Come facciamo a saperlo? Beh, la risposta è davvero semplice: a distanza di pochissime ore dalla messa in onda della finale, la cantante è stata la destinataria di uno splendido messaggio. Ecco, ma cos’è esattamente successo? O, per dirla meglio, di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene. Se vi dicessimo Cristiano Malgioglio, ci credereste? Ebbene si, avete letto proprio bene. È proprio lui che, attraverso un post condiviso sul suo canale social ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di esprimere la sua opinione sulla giovanissima ex vincitrice di Amici.

‘Gaia, al momento, rimane la mia preferita del Festival di Sanremo’, dice Cristiano Malgioglio a corredo di questo scatto che riprendere la giovanissima cantante intenta a cantare il suo singolo. Da che parte state voi? Anche voi, così come il grandissimo Malgioglio, siete rimasti impressionanti dalla bellissima Gozzi?