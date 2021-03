Gio Evan è uno dei cantanti delle kermesse di Sanremo 2021, ma perché si chiama così? Spunta la verità sul suo pseudonimo.

Insieme a Willie Peyote, Fulminacci e tantissimi altri, anche Gio Evan è una delle novità esclusive di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Salito sul palco dell’Ariston per la prima volta in assoluto, il cantante e scrittore è riuscito a conquistare tutto il pubblico italiano con il suo singolo ‘Arnica’. Ecco, ma in attesa di scoprire se sarà lui il vincitore di questa edizione, volete sapere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, lo sappiamo benissimo, vi abbiamo raccontato davvero tutto su di lui. Ecco, ma vi siete mai chiesti perché si chiama così? Perché, quindi, il giovane Big di Sanremo 2021 si chiama ‘Gio Evan’? È questo il suo nome di battesimo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Anzi, stando a quanto si apprende dal suo sito ufficiale, sembrerebbe che questo sia uno pseudonimo attribuitogli da terze persone. Siete curiosi anche voi di saperne qualche cosa in più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Gio Evan, perché si chiama così? Il retroscena che non tutti conoscono

Appurato che la sua partecipazione al Festival di Sanremo, sia che ne esca da vincitore che no, sia stata davvero un’esperienza fondamentale per la carriera da Gio Evan, siete curiosi di conoscere ogni minima cosa su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del ‘particolare’ alloggio scelto per poter sostare in questi giorni a Sanremo. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Vi siete mai chiesti perché lo scrittore e il giovanissimo cantante si chiama così? Gio Evan, come dicevamo precedentemente, è proprio il suo nome di battesimo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Come detto precedentemente, infatti, sembrerebbe che il cantante di Sanremo 2021 non si chiami affatto così. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Ebbene, ma allora cosa occorre sapere? Stando a quanto si apprende dal suo sito ufficiale, sembrerebbe che il giovanissimo scrittore si chiami Giovanni Giancaspro. Ebbene, a questo punto la domanda è lecita: com’è nato questo pseudonimo? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che questo nome d’arte abbia una vera e propria storia. Durante un suo viaggio con la bicicletta in India, Sudamerica ed Europa, lo scrittore sia giunto in Argentina. E che è proprio qui che, da quanto si legge, sia stato battezzato da un Hopi, popolazione indigena, proprio con il nome di ‘Gio Evan’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una storia abbastanza particolare.

Ecco. Se anche voi, così come noi, vi siete chiesti da dove sia nato lo pseudonimo ‘Gio Evan’, adesso sapete la risposta.