Stasera, andrà in onda l’ultima puntata del Festival di Sanremo e tra gli ospiti che presenzieranno ci sarà anche la professionista Giovanna Botteri, la quale ha svelato un curioso retroscena.

E anche questa edizione di Sanremo volge al termine. I numeri hanno parlato chiaro e il festival di Sanremo ha realizzato boom di ascolti in tv e milioni di commenti sui social. Possono ritenersi quindi soddisfatti il conduttore Amadeus e lo showman, nonché braccio destro Fiorello, per aver portato al termine un’edizione speciale, vista l’emergenza in cui verte il nostro paese. Ma soprattutto per il rischio dei concorrenti di contrarre il virus, come nel caso di Irama. Gli ospiti in queste 5 sorprendenti serate di Sanremo sono state tanti, a partire da Zlatan Ibrahimovici, continuando con il fascino di Elodie e Vittoria Ceretti, a finire con la professionalità di Barbara Palombelli. E molti altri! L’ultima puntata di Sanremo vedrà come protagonisti anche altri ospiti, tra questi Giovanna Botteri, grande giornalista. Una di quelle più richieste dai programmi tv che rivelerà alcuni retroscena della sua vita.

Giovanna Botteri: la carriera e il retroscena nascosto

La Botteri vive attualmente in Cina, lavorando come inviata. Trasmette importanti notizie circa l’emergenza Covid a Wuhan. In un intervista a Tv sorrisi e canzoni ha dichiarato di iniziare a lavorare dalle 11 di mattina fino all’una notte trovando possibilità di dormire solo quando capita, nei ritagli. Uno splendido esempio di cittadino italiano che combatte contro l’emergenza attuale. La giornalista ha seguito situazioni difficili sempre in prima linea, in Bosnia, nel Sudafrica, nel Kosovo ma soprattutto ha vissuto la guerra in prima persona. La guerra del Golfo in Iraq nel 2003. Ma ha sempre voluto fare questo nella vita? La giornalista, circa questo argomento, ha svelato un importante retroscena. A che cosa facciamo esattamente riferimento? Ha dichiarato, infatti, che diventare giornalista non era di certo il suo obiettivo. Come molti sanno, lei è la figlia di Guido botteri, ex direttore della sede Rai a Trieste. Ma Giovanna spiega che ha sempre voluto scrivere.

Dopo la laurea in filosofia ha preso il dottorando alla Sorbona di Parigi e ha iniziato la sua carriera mandando articoli ai giornali locali della Francia. Ma poi una volta ritornata a Roma, essendo di Trieste, Sandro Curzi l’ha mandata a seguire la guerra in Jugoslavia e da lì non si è più fermata.