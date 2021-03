Tra i naufraghi della nuova edizione dell’isola dei famosi ci sarà anche Francesca Lodo, ma cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme.

Il reality più atteso del mese sta mandando tutti in fermento. L’isola dei famosi è in arrivò su canale 5 il 15 Marzo, e conduttori e inviati sono già svelati e confermati. Al timone di questa “wild adventure” ci sarà Ilary Blasi mentre ad affiancarla con le loro opinioni, ci saranno la regina del web, Elettra Lamborghini e iva Zanicchi. Il nuotatore Rosalino sarà l’inviato in collegamento dalle Honduras. Anche i naufraghi sono stati confermati, e tra loro vedremo la presenza di Francesca Lodo insieme a Elisa Isoardi e altre interessanti personaggi. Ma cosa sappiamo di lei? Ecco tutto ciò che c’è da sapere della sua carriera. Francesca Lodo nata sotto il segno del leone, il 1 Agosto del 1982, ha 39 anni. 1,77 di bellezza. Ha vissuto parte della sua vita a Selargius, a Cagliari. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Isola dei famosi, Francesca Lodo: carriera e spettacolo

In attesa di poterla rivedere sul piccolo schermo a L’isola dei Famosi, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Francesco Lodo? Nata a Cagliari nel 1982, si è diplomata al liceo linguistico femminile di Cagliari e inizialmente era molto attiva nello sport soprattutto nella pallavolo. Sport che poi ha dovuto interrompere a causa di un incidente. La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo è stata a Miss Mondo, insieme alla nota cugina Giorgia Palmas. La somiglianza è infatti sorprendente. Nel 2000 ha vinto il concorso di bellissima d’Italia. Ma tutti noi la conosciamo come ex letterina di Passaparola. Passerella che ha visto protagonista anche Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Per la Lodo non è di certo la sua prima apparizione in un reality, infatti ha partecipato anche al reality show La Fattoria, ma è stata eliminata alla quinta puntata. Francesca ha interpretato anche un ruolo nel film di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme “Olè”. Ma non è affatto finita qui. Parallelamente a questa, Francesca non ha mai abbandonato la sua carriera da modella.

La sua vita sentimentale e Instagram

La sua vita sentimentale è stata particolarmente ‘intensa’. Ha avuto relazioni con Cristiano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Cocco. Oggi sembra essere single o almeno, se è coinvolta sentimentalmente a qualcuno, non lo dichiara in pubblico. Su Instagram ha diversi scatti artistici.

Un social molto curato dove mostra soprattutto le sue collaborazioni con noti brand di abbigliamento e non solo. Conta circa 62,3 mila follower che cresceranno sicuramente in vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Chissà come se la caverà la Lodo. Riuscirà a superare le prove per la sopravvivenza? Lo scopriremo solo dal 15 Marzo su Canale 5.