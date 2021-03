Chi è Awed, concorrente de L’Isola dei Famosi: la sua età, cosa fa nella vita, come si chiama in realtà e a quali programmi ha partecipato.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e tra circa una settimana avrà inizio la nuova edizione de l’Isola dei Famosi. Resi noti i nomi dei concorrenti ufficiali, non resta che attendere qualche giorno e finalmente scopriremo tutte le novità di questa stagione del famoso reality. Sarà Ilary Blasi a condurre questa quindicesima edizione che si preannuncia molto innovativa, con inviato e opinionisti diversi. Tra i quindici concorrenti ufficiali ci sarà anche il giovane Awed. Scopriamo quindi chi è questo naufrago pronto a sbarcare in Honduras con gli altri. Sapete quanti anni ha, che lavoro fa, perché è famoso e, soprattutto, conoscete il suo vero nome?

Awed: dettagli e curiosità sul concorrente de L’Isola dei Famosi

Insieme a Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Paul Gascoigne e gli altri, Awed fa parte del cast de L’Isola dei Famosi. Solo 24 anni, la sua carriera è cominciata per gioco, quando appena sedicenne inizia a pubblicare video di successo su Youtube dove commenta in chiave ironica i programmi tv che suscitano il suo sarcasmo. Nato a Napoli il 12 luglio del 1996, Awed si chiama in realtà Simone Paciello. Quella a L’Isola dei Famosi non sarà la prima esperienza televisiva per lui: nel 2016, infatti, ha partecipato con altri 7 youtuber a due edizioni del programma ‘Social Face’ su Sky Uno. Sempre nel 2016 Awed si lancia anche nell’avventura di scrittore e pubblica il suo primo libro, ‘Penso ma non lo penso’. Comincia poi a pubblicare dei video comici insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. Un successo strepitoso che porterà il trio a firmare nel 2017 un contratto con Newtopia, casa discografica di Fedez e J-Ax. e ad incidere brani diventati famosi come Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti. Ma non è finita qui: al suo attivo ha anche un film, il cinepanettone di Massimo Boldi Natale al sud. Durante l’edizione appena terminata del GF Vip, Awed ha condotto su Mediaset Play il GFVIP Party con Annie Mazzola. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che Awed è stato per molto tempo impegnanto con l’attrice Ludovica Bizzaglia conosciuta proprio durante le riprese del film Natale al sud.

Attendiamo quindi di vedere il giovane youtuber napoletano nel suo percorso in Honduras, ci sarà sicuramente da divertirsi!