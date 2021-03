Maria Teresa Ruta, drastico cambio look dopo il GF Vip: trasformazione incredibile per la protagonista del reality show di Canale 5.

È stata una delle protagoniste assolute di questo GF Vip 5. Eliminata a sorpresa dopo il record di nomination superate, Maria Teresa Ruta è stata una vera regina nella casa più spiata della tv. Per circa cinque mesi ha divertito il pubblico con la sua allegria, la sua solarità e il suo essere spesso fuori dalle righe. E, ora che il programma è terminato, la Ruta continua a tenersi in contatto con i fan attraverso i social. Social dove condivide foto e video delle sue giornate. Il suo profilo Instagram è super attivo ed è proprio lì che poco fa ha mostrato a tutti il suo clamoroso cambio look! L’ex gieffina infatti ha fatto visita a Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere dei vip. Sapete cosa ha fatto alla sua chioma bionda? Date un’occhiata

Maria Teresa Ruta, drastico cambio look dopo il GF Vip: ecco come si è mostrata

Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip. Nella casa ha trascorso quasi tutto il percorso, lasciando il gioco a pochi giorni dalla finale. E, a reality finito, i fan della mitica Ruta continuano a seguire le sue avventure sui social. Ed è proprio su Instagram che, poco fa, Maria Teresa ha condiviso con tutti il suo cambio look decisamente notevole! Un evento da raccontare, dato che erano 17 anni che la Ruta non si recava da un parrucchiere. La sua chioma è stata rivoluzionata da Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip. “Come finirà?“, scrive Maria Teresa nelle stories di Instagram prima di mostrare il risultato finale. Un risultato che ha spiazzato tutti. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Proprio così! La chioma di Maria Teresa si è tinta di rosa! Come spiega Federico, in primis è stato effettuato un colore di base, poi uno shatush biondo ed infine un tocco di colore sulle punte. Un risultato di cui Maria Teresa è super soddisfatta! E voi, cosa ne pensate del cambio look della Ruta? Vi è piaciuto il suo percorso nella casa più spiata della tv?