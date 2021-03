La risposta di Roberto Zappulla al famoso PowerPoint mostrato a Tommaso Zorzi da sua sorella Gaia: le parole a difesa di Maria Teresa Ruta.

Il GF Vip 5 è finito da meno di una settimana ma già sembra cominciato ‘un altro reality’ all’esterno della casa più spiata d’Italia. I Vipponi sono tornati sui social e, come era prevedibile, adesso che hanno avuto modo di vedere tanti video sulle dinamiche magari sfuggite all’interno del gioco, le polemiche sono appena iniziate. Oggi pomeriggio ad esempio, vedremo a Verissimo le interviste del vincitore Tommaso Zorzi, del secondo classificato Pierpaolo Pretelli, di Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Dayane Mello. Ebbene, secondo le anticipazioni, pare che ognuno abbia rivelato parecchie verità su quanto vissuto nei mesi trascorsi al GF Vip. Proprio in questi giorni, abbiamo visto che Gaia Zorzi ha mostrato al fratello un PowerPoint con vari commenti e tweet negativi nei suoi confronti mentre lui era recluso a Cinecittà. Tra le dichiarazioni sul vincitore del reality, c’era anche un commento scomodo di Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta, il compagno la difende sui social: la replica a Gaia Zorzi

Secondo Roberto Zappulla le affermazioni di Gaia non sarebbero corrette. L’episodio a cui faceva riferimento quanto mostrato dalla ragazza a Tommaso Zorzi era accaduto prima dell’uscita di Oppini dal GF Vip. “Mi dispiace che lei sia stata informata a metà……….infatti ha comunicato una cosa sbagliata. E’ vero che Maria Teresa ha parlato con Andrea e Rosalinda, ma subito dopo ne ha parlato anche con lo stesso Tommaso, che gli ha chiesto cosa fosse un’idrovora e si è anche trovato d’accordo dopo la spiegazione. Infatti dice pure di esserlo, basta guardare il video…Questi video possono aiutare a far tornare la memoria che, dopo 5 mesi di GF – e molta stanchezza (vale per tutti) – forse si è persa. Quindi ragazzi quando date un’informazione cercate di darla completa altrimenti rischiate di far fare brutta figura a chi poi ne parla…Un abbraccio! Zapp”, si legge nella didascalia al video postato dal compagno della giornalista.

Cosa ne pensate? Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta vorranno chiarire queste incomprensioni?