Noemi sul Palco dell’Ariston ha indossato un meraviglioso abito: la cantante nella quarta puntata del Festival di Sanremo era davvero elegantissima. Ecco tutti i dettagli sul suo look.

Ieri è andata in scena la quarta puntata del Festival di Sanremo 2021. Ha registrato buoni ascolti il quarto appuntamento dello show più amato dagli italiani: è stato seguito infatti da una media di 8.014.000 telespettatori con il 44,7% di share. Questa sera di sabato 6 marzo andrà in onda l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2021. Chi tra i big vincerà questa 71esima edizione? Nei posti alti della classifica vediamo Ermal Meta, Willie Peyote ed Arisa: sarà uno dei tre ad aggiudicarsi la vittoria? Ad attirare l’attenzione di tutti, ieri sera, Noemi, la big in gara che ha portato sul Palco dell’Ariston il suo brano ‘Glicine’. I look della cantante è stato apprezzato davvero da tutti: vi sveliamo tutti i dettagli!

Sanremo 2021, Noemi elegantissima sul Palco dell’Ariston: i dettagli del suo abito

Noemi, tra le Big in gara del Festival di Sanremo 2021 sta regalando una nuova sé davvero incredibile. Con il suo brano Glicine sta conquistando tutto il pubblico di Rai Uno. Ieri sera, per il terzo appuntamento dello show, ha scelto un magnifico abito lungo firmato Dolce e Gabbana. Nero, in cady di seta con un profondo scollo a V e taglio impero sono i dettagli dell’abito che porta un profondo spacco laterale. Tacchi a spillo, un magnifico strucco ed i capelli lisci: Noemi sul Palco dell’Ariston era davvero elegantissima.

Noemi, la sera di inizio del Festival ha mostrato a tutti la sua ‘metamorfosi’. “È stato bellissimo condividere con voi la Metamorfosi che ho affrontato come artista e come Donna.⁣ Con Glicine vi voglio raccontare la nascita di una nuova forza, di una nuova consapevolezza“: la donna ha deciso di dimagrire in maniera drastica ed ha rivoluzionato il suo stile. Ha già conquistato i telespettatori d’Italia, conquisterà anche il primo posto al Festival?