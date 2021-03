Orietta Berti, brutta disavventura a Sanremo: attimi di paura

Brutta disavventura per Orietta Berti a Sanremo, la cantante ha vissuto attimi di paura: ecco cos’è successo

Orietta Berti è una delle protagoniste della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista si è presentata in gara con il brano “Quando ti sei innamorato“. La cantante è tornata sul palco dell’Ariston dopo ben ventinove anno dall’ultima esibizione. Il suo brano occupa la parte centrale della classifica, ma pare sia stato ben accolto dal pubblico e dalla critica. Nel corso della settimana sanremese, la Berti si è resa protagonista – spesso suo malgrado – anche di piccole disavventure. Di seguito vi spieghiamo cosa l’è successo nelle ultime ore.

Orietta Berti, disavventura a Sanremo: cos’è successo

Brutta disavventura a Sanremo per Orietta Berti. La camera d’albergo della cantante si è allagata. L’artista, intervistata dalla trasmissione ItaliaSì, ha raccontato: “Mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso e li ho messo nel lavandino. Ho aperto l’acqua poi sono andata di là e quando sono tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio. Tutta la notte ho lavorato con gli asciugamani, per strizzarli e pulire un po’ il bagno. Era diventato un lago, non si finiva più”. Attimi di paura per la Berti, che ha rischiato conseguenze ancora più gravi.

Questo non è stato l’unico ‘scivolone’ di Orietta Berti. La cantante, alla vigilia dell’inizio della manifestazione canora, è stata inseguita dalla polizia perchè aveva violato il coprifuoco per andare a provare i vestiti. La Berti, inoltre, ha rischiato di cadere dietro le quinte perchè stava scivolando sui tacchi. In un’intervista, inoltre, ha dichiarato di voler duettare con i “naziskin“, confondendo il nome dei Maneskin. Il conduttore di ItaliaSì ha allora scherzato: “Ti è successo di tutto. Inseguita dalla polizia, poi dietro al palco ti hanno salvato perché stavi scivolando dai tacchi. Mi pare tu ti stia divertendo molto o sbaglio?”. Un’esperienza che la Berti ricorderà sicuramente.