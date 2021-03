Com’è possibile votare il cantante preferito nel corso della finale del Festival di Sanremo 2021? Cosa occorre sapere esattamente.

Dopo esattamente cinque serate davvero imperdibili, il Festival di Sanremo 2021 è pronto a tirare le somme. Questa sera, Sabato 6 Marzo, andrà in onda la serata finale della manifestazione musicale italiana. Al termine della quale, come raccontato anche in diversi nostri articoli, verrà decretato il suo vincitore. Chi sarà, quindi, colui che è riuscito a ‘prevalere’ sugli altri? Chi sarà colui che, a fine serata, riceverà il premio finale? Al momento, da come si può chiaramente comprendere, non possiamo darvi una risposta certa. Anche perché, lo sappiamo benissimo, la gara è rigorosamente in diretta. Quindi, non ci resta che seguirla, dalle ore 21:00 in poi, per scoprire in tempo reale chi sarà il vincitore. Ecco, la domanda però adesso è lecita: com’è possibile votare il preferito? Dopo aver mostrato la classifica della scorsa puntata, Amadeus ha ricordato che, proprio nell’ultima serata, sarà fondamentale il televoto da casa. Ecco, ma come funziona? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo con ordine, però.

Sanremo 2021, come votare il preferito durante la finale del Festival

Come ricordato da Amadeus a fine serata del Festival di Sanremo 2021 di Venerdì 5 Marzo, nel corso della puntata finale della manifestazione musicale sarà fondamentale il televoto da casa. È proprio per eleggere il vincitore di questa settantunesima edizione che, infatti, il pubblico italiano avrà un ruolo fondamentale. Ecco, ma perché? Beh, la risposta è davvero semplice: il televoto da casa, unito a quello ottenuto da Giuria Demoscopica, dell’Orchestra e della Sala Stampa, determinerà il nome del trionfatore di questa nuova edizione. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: com’è possibile votare? Appurato che il pubblico da casa avrà un ruolo determinante a fini della classifica, com’è possibile esprimere il proprio giudizio. Stando a quanto si apprende da DavideMaggio.it, la modalità è davvero semplice. Ovviamente, si può votare la propria preferenza sia con il telefono cellulare che con il telefono mobile. Come? Beh, la risposta è davvero semplice. Al momento dell’esibizione del cantante, comparire in sovrimpressione un codice. Questo vi occorrerà al momento del vostro voto. Al numero 894.001, se da telefono fisso al costo di 0,51 euro, dovrete digitare il codice del vostro preferito. Al numero 475.475.1, se da telefono cellulare al costo di 0,50 euro, dovreste scrivere a cifre il codice del cantante che, per voi, dovrebbe vincere il Festival. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la modalità è piuttosto facile. Ovviamente, sia chiaro: i soldi vi verranno addebitati soltanto se il vostro voto è andato a buon fine.

Cosa aspettate, quindi? Appena parte la diretta di Sanremo 2021, esprimete il vostro preferito. Potrebbe essere proprio lui il vincitore.