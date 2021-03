Nel bel mezzo della diretta di Sanremo 2021, Amadeus ha compiuto un gesto davvero speciale: di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Dopo ben cinque imperdibili serate, siamo giunti alla finale di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Proprio questa sera, Sabato 6 marzo, infatti, sta andando in onda l’ultima puntata. Alla fine della quale, come raccontato anche in diversi nostri articoli, ne verrà decretato il suo vincitore. In attesa, però, di scoprirlo, avete visto cos’è successo nel bel mezzo della diretta? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. La gara era quasi a metà quando, dopo l’emozionante monologo di Zlatan Ibrahimovic, Amadeus ha deciso di compiere un gesto davvero inaspettato. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ha sorpresa davvero tutti. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Cosa ha deciso di fare il direttore artistico di Sanremo 2021 nel bel mezzo della gara? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Sanremo 2021, il gesto inaspettato di Amadeus in diretta: cos’è successo durante la finale

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2021, c’è da ammettere che l’ultima puntata del Festival ci ha regalato, come tutte le altre serate precedenti, delle emozioni davvero incredibili. Una tra tante, senza alcun dubbio, ci è stata regalata dal conduttore stesso. Subito dopo il monologo di Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso di questa edizione della manifestazione musicale, Amadeus ha voluto compiere un gesto davvero inaspettato. E che, soprattutto, ha spiazzato davvero tutti. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, nulla di ‘grave’, sia chiaro. Fatto sta che, ancora prima che il campione rossonero potesse salutare il pubblico italiano, il direttore artistico di Sanremo 2021 gli ha chiesto di scendere tra l’orchestra perché c’era un musicista che era un suo grandissimo sostenitori. Certo, l’uomo in questione, come raccontato dal diretto interessato, è un tifoso della Roma. Eppure, dinanzi alla bravura e professionalità di Zlatan Ibrahimovic non si passa affatto avanti.

Un gesto davvero inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, ancora una volta, sottolinea la grandezza d’animo di Amadeus. È un vero peccato che l’anno prossimo lui non ci sarà, siete d’accordo?