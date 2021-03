Sanremo 2021, Madame conquista l’Ariston con un look scintillante, ma il dettaglio non è passato inosservato: perchè sale sul palco scalza, l’ha raccontato l’artista.

Ieri sera, venerdì 5 marzo è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo, che ha visto l’esibizione di tutti i big in gara, esattamente 26. Amadeus, affiancato dal mitico Fiorello, sta conquistando decisamente tutti, e sta portando avanti la kermesse in maniera straordinaria. Insieme, formano un duo strepitoso, e riescono ad avvolgere l’atmosfera del Festival con la loro scoppiettante simpatia. Nella serata appena trascorsa, è stato decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte, ovvero Gaudiano, che ci ha letteralmente avvolto con il brano Polvere da Sparo. Ebbene, in seguito, abbiamo avuto modo di riascoltare i brani degli artista presenti. Tra le donne che si stanno facendo notare al Festival, c’è proprio lei, la giovanissima Madame, arrivata in gara con la canzone ‘Voce‘. Il suo look non è passato inosservato, ma a colpire particolarmente i telespettatori, è stato il suo arrivo a piedi nudi, come anche nelle altre serate. Ebbene, perchè l’artista si presenta scalza? Ecco spiegato il mistero.

Festival di Sanremo 2021, Madame conquista, e arriva a piedi nudi: ecco spiegato il motivo

Come abbiamo già espresso, tra le donne che si stanno facendo particolarmente notare c’è lei, Madame, l’artista che in gara al Festival di Sanremo ha portato il brano ‘Voce’. Una canzone che sta letteralmente conquistando tutti, tanto da arrivare dritta al cuore. La rapper ha uno stile, possiamo affermare, unico. Lei, pone, se stessa, contro ogni modello convenzionale, ed è proprio per questo che piace ai telespettatori. Ebbene, come abbiamo affermato, ieri sera, come anche in precedenza, è salita sul palco dell’Ariston a piedi nudi. A quanto pare, si tratta di un’abitudine consolidata, infatti, ha sottolineato che è anche questione di comodità, per stare più tranquilla, dichiarando di amare camminare senza scarpe per sentire la terra sotto di sè: “Adoro essere scalza perché mi dà la sensazione di sentire il controllo sotto la pianta dei miei piedi“.

Ebbene, questo il motivo che si cela dietro il suo arrivo a piedi nudi. Nella serata di ieri, Madame ha brillato sul palco dell’Ariston, presentandosi con un look scintillante dior, con una gonna trasparente di tulle: lei è bellissima, proprio come la sua voce.