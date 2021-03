Le dichiarazioni del vincitore della categoria Nuove Proposte: le parole di Gaudiano nella conferenza stampa di questa mattina.

Si è svolta ieri sera, 5 marzo, la quarta puntata del Festival di Sanremo 2021, giunto ormai alla 71esima edizione. La serata si è aperta con la finale della categoria Nuove Proposte, che ha visto battersi Davide Shorty con la canzone Regina, Folcast con Scopriti, Gaudiano con Povere da Sparo e Wrongonyou con il brano Lezioni di volo. A spuntarla è stato Gaudiano, che ha dedicato la vittoria alla sua famiglia ma soprattutto al padre deceduto due anni fa. Questa mattina, il giovane artista era in conferenza stampa, iniziata in anticipo proprio per riservare uno spazio dedicato alle Nuove Proposte. L’autore Claudio Fasulo ha menzionato gli ultimi 4 vincitori del Festival ponendo l’accento sul fatto che abbiano tutti partecipato a Sanremo Giovani. “Scommetto che i 4 finalisti li rivedremo molto presto. Nel momento della vittoria di Gaudiano c’erano 12 milioni di spettatori sintonizzati”, ha detto Fasulo. Ma cosa ha detto invece il trionfatore di ieri sera? Scopriamo quali sono state le sue parole dopo la meritatissima vittoria.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Gaudiano in conferenza stampa: il commento dopo la vittoria tra le Nuove Proposte

Il giovane cantante, ancora incredulo per il traguardo raggiunto, ha commentato così la sua esperienza all’interno di quello che è un sogno per ogni artista: “Atmosfera bellissima, dopo un percorso bellissimo. Tra di noi è nato un forte rapporto, c’è tantissima stima. Sono legato alle canzoni degli altri, cantavamo le canzoni a squarciagola dietro le quinte. Ognuno di noi ha dato il meglio nello sprint finale. Stanotte ho chiuso gli occhi molto tardi, ero molto euforico. Purtroppo non possiamo sfogare la felicità per festeggiare. Ancora oggi faccio fatica a realizzare che il ragazzo col premio in mano sui giornali sono io. Tanti si sono riconosciuti nella mia storia, penso che questa sia la chiave del successo della canzone. Il teatro, il musical, è stato fondamentale per me, non solo un percorso formativo. Non ci voglio assolutamente rinunciare, lo porterò avanti insieme al percorso discografico. Ringrazio Gino Landi che mi ha formato, mi ha insegnato a stare sul palco”. Riguardo alla sua canzone, ha poi aggiunto: “Il contrasto tra il ritmo e la drammaticità del testo è assolutamente ricercato. La morte di mio padre Ciro è stato un evento traumatico, ancora oggi faccio fatica a lasciarmi scivolare le cose addosso. A volte sfocio nell’aggressività su me stesso, è difficile stare calmi quando si tratta di emotività”.

Un trionfo meritatissimo, che ha reso felici i fan di Gaudiano e soprattutto la sua famiglia.