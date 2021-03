Sanremo 2021, scaletta serata finale del 6 marzo: tutti gli ospiti presenti e l’ordine di uscita dei cantanti. in ordine alfabetico.

Ebbene, dopo quattro serate avvolgenti, che ci hanno travolto con la musica dei cantanti, che arrivati sul palco dell’Ariston si sono esibiti con il brano portato in gara, questa sera, sabato 6 marzo, ci sarà la tanto attesa finale. Un ultimo appuntamento che sicuramente sarà attraversato da un turbinio di emozioni, e grandi sorprese. Il Festival di Sanremo ha conquistato un forte seguito, riuscendo a tenere incollati davanti alla televisione milioni di italiani. Nonostante le difficoltà pervenute, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta attraversando, Amadeus affiancato da Rosario Fiorello, sta portando avanti la kermesse in modo eccellente. Tra poche ore, ci sarà la tanto attesa finale: scopriamo insieme tutti gli ospiti presenti, e l’ordine di uscita dei cantanti.

Sanremo 2021, la scaletta di sabato 6 marzo: tutti gli ospiti della finale

Siamo giunti, quasi, al termine del Festival di Sanremo 2021. Quest’anno, la situazione vissuta, ha portato alla realizzazione di un Sanremo certamente diverso, senza la presenza del pubblico, e con la messa in atto di diversi cambiamenti. La serata finale si avvicina, tra poche ore scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Intanto, scopriamo chi sono gli ospiti dell’ultima serata. Ad accompagnare Amadeus sul palco della finalissima ci saranno, oltre a Rosario Fiorello, anche Serena Rossi, Tecla Insolia, e Giovanna Botteri. Come sappiamo, Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19, e purtroppo, non sarà presente. Ovviamente, non mancherà il calciatore Zlatan Ibrahimovic, già apparso nelle serate precedenti; avremo modo di assistere all’ultimo quadro dell’amatissimo Achille Lauro. Ebbene, a quanto pare, l’ospite di punta sarà Ornella Vanoni che duetterà con il vincitore del Festival 2017, ovvero Francesco Gabbani. Ascolteremo Umberto Tozzi, e le melodie di Dardust, autore di ben cinque brani presenti alla Kermesse. Amadeus, come figure per rappresentare il mondo dello sport, ha scelto come grandi ospiti la nuotatrice Federica Pellegrini e lo sciatore Alberto Tomba. Nella serata del 6 marzo protagonista assoluto della finalissima sarà il televoto a differenza delle precedenti serate dove, a rotazione, si sono espresse la Giuria Demoscopica, l’Orchestra e la Sala Stampa. I voti ottenuti faranno media con quelli delle serate precedenti e decreteranno i primi tre Big classificati. Per i primi tre, successivamente, la votazione partirà da zero, e corrisponderà ad un giudizio combinato.

Questa la scaletta dei 26 big in gara, che questa sera si esibiranno con il loro brano:

Aiello con “Ora”

Annalisa con “Dieci”

Arisa con “Potevi fare di più”

Bugo con “E invece sì”

Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima”

Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”

Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo con “Bianca luce nera”

Fasma con “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”

Francesco Renga con “Quando trovo te”

Fulminacci con “Santa Marinella”

Gaia con “Cuore amaro”

Ghemon con “Momento perfetto”

Gio Evan con “Arnica”

Irama con “La genesi del tuo colore”

La Rappresentante di Lista con “Amare”

Lo Stato Sociale con “Combat pop”

Madame con “Voce”

Malika Ayane con “Ti piaci così”

Maneskin con “Zitti e buoni”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band con “Il farmacista”

Noemi con “Glicine”

Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”

Random con “Torno a te”

Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”

Questa la scaletta. Ebbene, mancano poche ore, e finalmente, scopriremo il vincitore della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021.