Sanremo 2021, tutti parlano di Massimo Di Cataldo: svelato il motivo

Durante la finale del Festival di Sanremo 2021, Massimo Cataldo è diventato un trend topic: ecco svelato il motivo

Questa sera è andata in onda la finale della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. L’edizione è stata segnata dalla pandemia di Covid-19. Oltre allo slittamento da febbraio a marzo, la produzione è stata costretta ad abolire il pubblico in platea e soprattutto ad adottare un preciso protocollo. I problemi ovviamente non sono mancati. Due componenti della band del cantante Irama sono risultati positivi al Covid-19. L’artista non si è potuto esibire sul palco dell’Ariston, ma è stato mandato in onda il video della prova generale. È saltata inoltre anche la partecipazione di Simona Ventura, anche lei risultata positiva al Covid-19. È stata, inoltre, l’ultima edizione condotta da Amadeus, che ha già annunciato l’addio.

Sanremo 2021, tutti parlano di Massimo Di Cataldo: il motivo

Durante la finale della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, il cantante Massimo Di Cataldo è diventato trend topic su Twitter. L’artista, però, non era in gara. Perchè allora tutti parlavano del cantante sui social? Ci sono in realtà due motivi: innanzitutto il look di Irama – apparso solamente in video – somiglia molto a quello del cantante. Il brano di Ermal Meta inoltre, “Un milione di cose da dirti“, somiglia molto a “Che ne sarà di me“, cantata da Di Cataldo al Festival della canzone italiana nel 1995. Con quel brano, Di Cataldo si classificò al secondo posto nella categoria Nuove Proposte.

Massimo Di Cataldo dunque entra di diritto, e soprattutto a sua insaputa, tra i protagonisti della settantunesima edizione. Il cantante dovrà ringraziare Irama per la somiglianza nel look, Ermal Meta per la somiglianza nel brano e soprattutto i social, che hanno notato tutti questi particolari.