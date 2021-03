Sanremo 2022, Amadeus ci sarà? Il conduttore televisiva ha appena rivelato ogni cosa nel minimo dettaglio: scopriamo le sue parole.

Siamo a Sabato 6 Marzo e, come consueto, proprio questa sera andrà in onda la puntata finale di Sanremo 2021. Dopo ben cinque puntate imperdibili ed incredibili, il suo direttore artistico e conduttore si accinge a salutare il suo pubblico italiano. Ecco, ma in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa settantunesima edizione del Festival, siete curiosi di sapere se, a Sanremo 2022, ci sarà sempre Amadeus? Entrato nel mondo di Sanremo per la settantesima edizione, il conduttore televisivo si è detto più volte contento di prendere le redini in mano dell’edizione di quest’anno. Cosa sappiamo, però, di quella dell’anno prossimo? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Nel corso della conferenza stampa odierna, Amadeus non ha affatto potuto fare a meno di rispondere ad una domanda rivoltagli. E, soprattutto, chiarire una volta e per tutte la questione. Scopriamo insieme le sue parole.

Amadeus ci sarà a Sanremo 2022? L’annuncio appena arrivato

Mancano pochissime ore alla fine di questa settantunesima edizione del Festival, eppure la domanda che tutti noi ci facciamo è: Amadeus sarà al timone anche di Sanremo 2022? È proprio questa la domanda che, durante la conferenza stampa che precede la quinta ed ultima serata della manifestazione musicale, è stata fatta al conduttore televisivo. Ed alla quale, tra l’altro, il direttore artistico ha risposto senza troppi giri di parole. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe proprio che Amadeus, seppure grato alla possibilità che gli è stata data in questi due anni, non abbia affatto intenzione di essere al timone di Sanremo nel 2022. Certo, se gli verrà fatta la proposta tra qualche tempo, accetterà senza troppi problemi. Ma prendere le redini in mano del Festival per la terza volta consecutiva, al momento, non sembrerebbe affatto essere possibile. ‘Sanremo non è una routine’, ha detto Amadeus in conferenza stampa. Scongiurando, quindi, la possibilità di poterlo nuovamente rivedere sul palco dell’Ariston almeno l’anno prossimo.

Insomma, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe proprio che Amadeus non ci sarà al timone del Festival del 2022. Cosa ne pensate? Vi avrebbe fatto piacere rivederlo?