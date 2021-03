Ascolti quarta puntata del Festival di Sanremo 2021: i dati auditel di venerdì 5 marzo 2021. Dati in risalita.

Il Festival di Sanremo 2021 ieri, 5 marzo 2021, è andato in onda con la quarta serata. L’appuntamento di venerdì ha visto il vincitore delle Nuove Proposte: Gaudiano con il suo brano ha conquistato il primo posto della classifica! I 26 big in gara anno proposto di nuovo i loro inediti, è tornato Ibrahimovic sul palco dell’Ariston. Al fianco di Amadeus, in qualità di co-conduttrici, abbiamo visto Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Sul palco sono saliti anche Mahmood ed Emma! Insomma, è stata una serata davvero magnifica ed ha registrato anche buoni ascolti. La quarta puntata del Festival di Sanremo ha registrato dati auditel in risalita rispetto il precedente appuntamento! Vi sveliamo tutti i dettagli.

Sanremo 2021, Ascolti quarta serata: i dati auditel di venerdì 5 marzo

La quarta serata del Festival di Sanremo 2021 andata in onda venerdì 5 marzo 2021 su Rai Uno, ha registrato una media di 8.014.000 telespettatori con il 44,7% di share. Nel dettaglio, la prima parte del quarto appuntamento è stato seguito da 11.115.000 spettatori con il 43,3 % di share. Dati in risalita quelli che vediamo: la puntata precedente del Festival, la terza, ha registrato una media di 7.653.000 spettatori con il 44,3 % di share.

Ora l’attesa è per la finale: questa sera di sabato 6 marzo andrà in onda l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2021. Chi tra i big vincerà questa 71esima edizione? Nei posti alti della classifica vediamo Ermal Meta, Willie Peyote ed Arisa: sarà uno dei tre ad aggiudicarsi la vittoria? Lo scopriremo questa sera!

La classifica

Questa la classifica generale frutto della Giuria Demoscopica, del voto dell’orchestra e della sala stampa dopo la quarta puntata:

1. Ermal Meta

2. Willie Peyote