Nel corso della puntata di Sabato 6 Marzo di Verissimo, Stefania Orlando ha sfoggiato un look totale white davvero pazzesco: il prezzo?

Una nuova puntata di Verissimo è andata in onda oggi, Sabato 6 Marzo. Completamente dedicato agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Silvia Toffanin è stata al timone di un nuovo appuntamento davvero incredibile. Ricco di emozionanti confessioni e di vere e proprie rivelazione inedite, la puntata odierna del programma di Sabato pomeriggio è stata più che imperdibile. A partire, quindi, dal vincitore Tommaso Zorzi fino alla sua più grande amica Stefania Orlando, abbiamo assistito alle rivelazioni di ciascun finalista del GF Vip. Ecco, a proposito della conduttrice, avete notato anche voi il suo look da urlo? Completamente in bianco come una bellissima sposa, la Orlando ha incantato tutti con il suo immenso fascino e la sua incredibile eleganza. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il prezzo del suo abito? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa! Scopriamo molto più da vicino tutti i dettagli.

Stefania Orlando a Verissimo, a quanto ammonta il prezzo del suo look?

Bellissima, anzi davvero splendida, Stefania Orlando ha davvero incantato tutto il pubblico italiano di Verissimo. Ospite della puntata odierna del programma di Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed oltre a raccontare, quindi, la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la conduttrice non ha affatto potuto fare a meno di parlare della sua vita. Ed anche del suo ex marito, Andrea Roncato. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato, senza alcun dubbio, è stato il formidabile look. Completamente vestita di bianco, la Orlando ha incantato davvero tutti. Ecco, ma la domanda sorge davvero spontanea: a quanto ammonta il suo prezzo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: come al solito, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende da questo tweet, sembrerebbe che l’abito sfoggiato appartenga alla collezione della bellissima Elisabetta Franchi. E che il suo prezzo sia intorno ai 450 euro.

Un prezzo davvero incredibile, c’è da ammetterlo. E, dati i risultati, è davvero formidabile. Siete d’accordo?