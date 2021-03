Tecla Insolia torna sul Palco dell’Ariston, ma l’abbiamo già vista! Ricordate quando? Vi parliamo della co-conduttrice di Sanremo 2021!

Tecla Insolia torna sul Palco dell’Ariston in altre vesti. Al Festival di Sanremo 2021 Tecla accompagnerà Amadeus: è lei una delle co-conduttrici scelte per la finale dello show più amato e seguito dagli italiani. Come lei anche Serena Rossi e Giovanna Botteri. Tecla è un volto già conosciuto dal pubblico di Sanremo: nel 2019 ha partecipato alla competizione Sanremo Young. Vinse con il suo brano ‘8 marzo’ e si aggiudicò il passaggio al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. Arrivò seconda nella competizione e vinse il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci! Tecla non è solo una cantante: ha recitato anche in famose serie televisive. Vi sveliamo tutti i dettagli sulla giovane attrice e cantante, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021.

Tecla Insolia è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la finale del Festival di Sanremo 2021. La giovane di Varese è già nota al pubblico di Rai Uno: ha vinto Sanremo Young ed il secondo posto al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. Non solo cantante, Tecla l’abbiamo vista anche in due serie televisive. Parliamo di L’Allieva nel 2018 e Vite in fuga, nel 2020. Nel 2016 si classificò terza a Pequenos gigantes!

E’ stata scelta quest’anno per interpretare il ruolo di Nada da adolescente nella fiction La bambina che non voleva cantare. Partirà il 10 marzo, su Rai Uno, la nuova fiction che racconta l’infanzia e l’adolescenza di Nada, icona della musica italiana degli anni ’60, ’70.

Sui social la Insolia conta 33,9 mila follower: pubblica principalmente scatti di lavoro ed alcuni di sé! La vedremo questa sera di 6 marzo 2021 sul Palco dell’Ariston per affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus in qualità di co-conduttrice!